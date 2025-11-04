النفط يهبط بفعل مخاوف تخمة المعروض بعد قرار أوبك+

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ اعتبرت الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل مؤشرا على تخمة المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 64.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0405 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 60.91 دولار للبرميل.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها، يوم الأحد على زيادة صغيرة في الإنتاج لشهر ديسمبر كانون الأول، وتعليق الزيادات في الربع الأول من العام المقبل.

ورفعت أوبك+ أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2.7 بالمئة من المعروض العالمي، منذ أبريل نيسان. لكنها أبطأت الوتيرة منذ أكتوبر تشرين الأول وسط توقعات تخمة المعروض.

وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس "قد ترى السوق أن هذه أول علامة على الاعتراف بفائض محتمل في المعروض من جانب مجموعة أوبك+، التي ظلت حتى الآن متفائلة للغاية بشأن اتجاهات الطلب وقدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية".

وشكك رؤساء بعض أكبر منتجي الطاقة في أوروبا أمس الاثنين في توقعات تخمة المعروض في العام المقبل، مشيرين إلى زيادة الطلب وتراجع الإنتاج. وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي جيمس دانلي إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك تخمة في المعروض النفطي في عام 2026.

وقالت أربعة مصادر من أوبك+ إن قرار التحالف إبقاء أهداف الإنتاج دون تغيير في الربع الأول من العام المقبل جاء بعد أن ضغطت روسيا من أجل ذلك لأنها ستواجه صعوبة في زيادة الصادرات بسبب العقوبات الغربية.

وفرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات في أكتوبر تشرين الأول على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل.

وقالت المحللة المستقلة تينا تنج إنه رغم الانخفاض الحالي في أسعار النفط، فإن العقوبات قد تواصل تقديم بعض الدعم للأسعار في الأمد القريب.

وينتظر المتعاملون الآن أحدث بيانات معهد البترول الأمريكي بشأن المخزونات، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام الأمريكية من المتوقع أن تكون قد ارتفعت الأسبوع الماضي.