أغنى 10 أشخاص على وجه الارض في نوفمبر 2025

شهدت قائمة فوربس لأغنى 10 أشخاص على وجه الأرض في نوفمبر 2025 تغييرات لافتة، حيث تباينت ثروات أبرز المليارديرات بفعل تقلبات الأسهم والتوقعات الاقتصادية.

تربع إيلون ماسك على القمة بثروة بلغت 497 مليار دولار، بعد أن تجاوز لفترة وجيزة حاجز 500 مليار مرتين ، ليعزز تقدمه على لاري إليسون صاحب المركز الثاني بفارق 177 مليار دولار وفق فوربس.

تراجعت أسهم أوراكل بنسبة 7%، ما خفّض ثروة إليسون إلى 320 مليار دولار بعد أن كانت قد تجاوزت 400 مليار مؤقتًا في سبتمبر.

أما مارك زوكربيرغ فكان الخاسر الأكبر، إذ هبطت ثروته إلى 223 مليار دولار عقب انخفاض أسهم "ميتا" بـ12% بسبب نتائج مالية دون التوقعات، ما جعله يتراجع من المركز الثالث إلى الخامس.

في المقابل، تقدم جيف بيزوس إلى المركز الثالث بثروة 254 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم أمازون بنسبة 11% وتجاوز توقعات الأرباح، فيما استفاد مؤسسا "جوجل" لاري بيج وسيرجي برين من صعود أسهم "ألفابت" بـ16%، لترتفع ثرواتهما إلى 232 و215 مليار دولار على التوالي.

دخل مايكل ديل مجددًا قائمة العشرة الأوائل بثروة 155 مليار دولار بعد صعود أسهم "ديل تكنولوجيز" و"برودكوم" بـ14% و12%، متقدماً على وارن بافيت الذي تراجعت ثروته إلى 143 مليار دولار وغادر القائمة للمرة الأولى منذ سنوات.

بذلك، بلغت الثروات المجمعة لأغنى 10 أشخاص نحو 2.4 تريليون دولار، بزيادة 100 مليار عن سبتمبر، في انعكاس مباشر لتقلبات أسواق المال وازدهار قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

أغنى 10 أشخاص في العالم

1. إيلون ماسك

2. لاري إليسون

3. جيف بيزوس

4. لاري بيج

5. مارك زوكربيرج

6. سيرجي برين

7. برنارد أرنو

8. جينسن هوانغ

9. ستيف بالمر

10. مايكل ديل