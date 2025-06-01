أوروبا تأسف لزيادة الرسوم الأمريكية على الصلب

أكدت المفوضية الأوروبية أمس أنها تأسف «بشدة» للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% من 25%، مما يزيد من الضغط على منتجي الصلب على مستوى العالم ويصعد الحرب التجارية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان عبر البريد الإلكتروني «نأسف بشدة للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب من 25% إلى 50%». وأضاف المتحدث إن «القرار يزيد ضبابية الاقتصاد العالمي والتكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي».