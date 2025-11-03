هدنة تجارية بين ترامب وشي جين بينغ تشمل المعادن النادرة وفول الصويا

أعلن البيت الأبيض أن الصين ستوقف فعلياً تنفيذ القيود الإضافية التي فرضتها على صادرات المعادن النادرة، وستنهي التحقيقات التي كانت تستهدف الشركات الأمريكية العاملة في سلسلة توريد أشباه الموصلات.

وأوضح البيت الأبيض في بيان بعض تفاصيل اتفاق التجارة الذي توصل إليه في وقت سابق هذا الأسبوع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والذي يهدف إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

بموجب الاتفاق، ستصدر الصين تراخيص عامة صالحة لتصدير معادن العناصر النادرة والغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والغرافيت، ما يعني الإلغاء الفعلي للقيود التي فرضتها بكين في أبريل 2025 وأكتوبر 2022.

في المقابل، ستعلق واشنطن بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب على الصين لمدة عام إضافي، كما ستوقف خطط فرض رسوم بنسبة 100 % على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة التي كان يفترض أن تطبق في نوفمبر الجاري.

وبموجب الاتفاق وفقاً للبيت الأبيض، وافقت الصين على تعليق القيود الواسعة على مغناطيسات العناصر النادرة، مقابل تراجع واشنطن عن توسيع قيودها المفروضة على الشركات الصينية.

وكانت بكين قد استخدمت هيمنتها على معالجة المعادن النادرة كورقة ضغط، ملوحة بتقييد تدفقها إلى الولايات المتحدة والدول الحليفة.

كما وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم المرتبطة بمادة الفنتانيل إلى 10 % من 20 %، في حين ستستأنف بكين شراء فول الصويا والمنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى.

وقالت واشنطن: إن بكين ستشتري 12 مليون طن متري من فول الصويا خلال الموسم الحالي، على أن تشتري 25 مليون طن على الأقل سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.