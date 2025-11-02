عراب الذكاء الاصطناعي يكشف التهديد الخفي لمستقبل الوظائف

حذر جيفري هينتون، المعروف بـ"عراب الذكاء الاصطناعي"، من التهديد الخفي الذي يواجه مستقبل الوظائف. وأكد أن الذكاء الاصطناعي ليس المشكلة، بل كيف يُستثمر. مع تسارع الأتمتة، قد تُترك ملايين الوظائف للخطر، بينما تذهب مكاسب الثورة الرقمية لنخبة محدودة، ما يضع البشرية أمام تحدٍ غير مسبوق في سوق العمل ومستقبلها المهني..

ففي مقابلة مع قناة بلومبيرغ أكد هينتون أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إلغاء ملايين الوظائف، لكن الخطر الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا نفسها، بل في الطريقة التي يتعامل بها المجتمع معها.

وأوضح أن أزمة التوظيف المستقبلية ليست نتيجة حتمية للتقدم التكنولوجي، بل انعكاس لكيفية منح الحكومات والشركات الأولوية للأرباح قصيرة الأجل على حساب رفاهية الإنسان على المدى الطويل، مضيفاً:"المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في هيكلة مجتمعنا واقتصادنا."

قوة الذكاء الاصطناعي ومخاطره

يشير هينتون إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي بدأت تكتسب القدرة على أداء مهام كانت في السابق حكراً على البشر، بدءًا من خدمة العملاء والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى البحث القانوني والكتابة الإبداعية. لكنه حذر من أنه إذا لم تُتخذ سياسات استباقية، فإن مكاسب الأتمتة ستذهب إلى نخبة صغيرة فقط، بينما سيواجه ملايين العاملين خطر فقدان وظائفهم أو الانتقال إلى وظائف أقل استقرارًا.

وانتقد هينتون النموذج الاقتصادي الحالي، الذي يركز على تعظيم قيمة حقوق المساهمين على حساب العمال، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يُستخدم لخفض تكاليف العمالة بدلًا من تعزيز القدرات البشرية أو الحد من التفاوت الاجتماعي، وقال:"إذا استمررنا في استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة أرباح القلة، سنصل إلى وضع سيء للغاية."

دعوة للتغيير الهيكلي

لحماية المجتمع من آثار الذكاء الاصطناعي، دعا هينتون إلى إصلاحات سياسية جريئة تشمل توفير دخل أساسي شامل، وتعزيز حماية العمال، وإعادة تقييم مفهوم العمل في عالم تحكمه الأتمتة. كما شدد على أهمية التعاون الدولي لضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية متوافقة مع القيم الإنسانية.

تأتي تحذيرات هينتون في وقت تتسابق فيه شركات كبرى مثل أوبن أيه آي وجوجل ديب مايند وأنتروبيك لبناء نماذج أكثر قوة. وبينما يركز بعض الخبراء على المخاطر الوجودية، يشدد هينتون على أهمية التعامل مع العواقب قصيرة المدى للأتمتة غير المنضبطة، محذراً من أن تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. ويضيف هينتون أن مستقبل العمل لن يكون كما عهدناه، وأن قرارات اليوم ستحدد شكل المجتمعات غدًا، داعياً الحكومات والشركات إلى تبني سياسات عادلة، وحماية ملايين العاملين، وضمان أن تبقى التقنية أداة لخدمة البشر لا مصدراً للتفاوت والفقر.