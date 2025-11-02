أكبر 10 دول تملك قوى عاملة في العالم

أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي أن الصين والهند تتصدران قائمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من القوى العاملة في العالم لعام 2024، في مؤشر يعكس الوزن الاقتصادي والديموغرافي الضخم للبلدين في سوق العمل العالمي.

وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي (2024)، بلغ عدد القوى العاملة في الصين نحو 773.9 مليون شخص، تليها الهند بنحو 607.7 ملايين شخص، ما يجعل الدولتين الآسيويتين معاً تمثلان أكثر من ثلث إجمالي القوى العاملة العالمية.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 174.2 مليون شخص، ثم إندونيسيا بـ 143.1 مليوناً، ونيجيريا بـ 113.3 مليوناً، لتؤكد الأخيرة موقعها كأكبر اقتصاد إفريقي من حيث اليد العاملة، كما شملت المراتب العشر الأولى كلاً من البرازيل، باكستان، بنغلادش، روسيا، واليابان.

ويرى محللون أن هذه الأرقام تعكس التحوّل المستمر في مراكز الثقل الاقتصادي نحو آسيا وإفريقيا، حيث يشكّل الشباب نسبة كبيرة من السكان النشطين اقتصادياً.

ويُتوقّع أن تستمر الهند في تسجيل نمو قوي في قوة العمل خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بتوسع قطاع الخدمات والصناعة التقنية.