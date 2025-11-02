بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على الفائدة دون تغيير قبيل إعلان الميزانية

يتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، ليبطئ وتيرة التيسير النقدي، التي حافظ عليها لأكثر من عام والبالغة ربع نقطة مئوية كل 3 أشهر.

يتوقع أيضاً أن تبقي البنوك المركزية في أستراليا والسويد والبرازيل أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد يقدم البنك المركزي المكسيكي على خفضها.

أما في الولايات المتحدة فقد يستمر الإغلاق الحكومي الفيدرالي في تعطيل صدور البيانات الاقتصادية.

ويتوقع المستثمرون والاقتصاديون أن تبقي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 4%، في ظل استمرار التضخم في المملكة المتحدة عند حوالي ضعف المستهدف البالغ 2%، ومع اقتراب موعد ميزانية الخريف في 26 نوفمبر.

ومن شأن التصويت على الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير أن ينهي النمط الذي اتبعه البنك منذ أغسطس 2024، بواقع خفض أسعار الفائدة كل اجتماعين، على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفّض أسعار الفائدة مجدداً، يوم الأربعاء، وقد يكون الإبقاء على معدلات الفائدة قصير الأجل، إذ رفع المتعاملون رهاناتهم على خفض في ديسمبر بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع حول التضخم والوظائف والإنتاج.

ورغم أن الأسواق ترى احتمالاً ضعيفاً لخفض الفائدة هذا الأسبوع فإن فرص خفضها في 18 ديسمبر ارتفعت إلى نحو 60%.

وحذر المحافظ أندرو بيلي من أن توقيت الخفض المقبل غير مؤكد، لا سيما أن اجتماع الخميس يأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تقديم وزيرة الخزانة رايتشل ريفز الميزانية المرتقبة.

وتعرضت ريفز لانتقادات بأنها تسببت في زيادة أسعار المواد الغذائية، بعدما رفعت ضرائب الأجور على أصحاب العمل في أبريل الماضي، لكن جولة جديدة من الزيادات الضريبية الكبيرة، ربما تستهدف هذه المرة الأسر، قد تؤدي إلى مزيد من التباطؤ في اقتصاد يعاني بالفعل من الضعف.