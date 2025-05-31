أستراليا تعارض ملكية الصين لميناء داروين

أكد ريتشارد مارليس، نائب رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة الوطنية عارضت باستمرار ملكية الصين لميناء داروين، وأنها لا تتعرض لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد مشتر جديد للمنشأة التي تخضع لتدقيق متزايد في كانبيرا.

وقال مارليس، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، اليوم السبت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش أعمال القمة الأمنية الآسيوية لملتقى حوار شانجريلا في سنغافورة: "لا نعتقد أنه من المناسب أن تكون هذه البنية التحتية في أيدي كيان صيني تسيطر عليه الحكومة الصينية".

وأضاف: "نحن نعمل على التوصل إلى حل أفضل لهيكل ملكية الميناء".