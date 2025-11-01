ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر

أظهرت بيانات حكومية اليوم السبت أن صادرات كوريا الجنوبية نمت بنسبة 6ر3% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلة ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من آثار التعريفات الجمركية الأمريكية، وذلك بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات المصدرة سجلت 57ر59 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وفقا لبيانات جمعتها وزارة التجارة والصناعة والموارد.

وتراجعت الواردات بنسبة 5ر1% على أساس سنوي لتصل إلى 52ر53 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 06ر6 مليارات دولار أمريكي.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 4ر25% على أساس سنوي لتصل إلى 73ر15 مليار دولار أمريكي.

لكن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 2ر16% على أساس سنوي لتصل إلى 71ر8 مليار دولار أمريكي بسبب آثار التعريفات الجمركية.