الذهب يرتفع 2 % مع خفض الفائدة الأمريكية وتقييم اتفاق الصين وأمريكا

ارتفعت أسعار الذهب 2% اليوم الخميس، مدعومة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استمرار حالة الضبابية لدى المستثمرين بشأن نتائج اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4003.62 دولارات للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4015.9 دولاراً للأوقية عند التسوية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، إنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 47% من 57% مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا الأمريكي، وتصدير المعادن الأرضية النادرة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة مخدر الفنتانيل غير المشروعة.

وقال جيفري كريستيان، الشريك الإداري في مجموعة (سي.بي.إم جروب): «شهدنا قليلاً من التراجع (في الذهب)... ولكن مع ظهور تفاصيل (الاتفاق الأمريكي الصيني) وإدراك الناس أنه اتفاق أجوف إلى حد ما، شهدتم عدول الأسواق عن أي تفاؤل بشأن انتهاء الحروب التجارية».

وتراجعت أسواق الأسهم بسبب مخاوف من أن تكون الهدنة عابرة.

الإغلاق الحكومي

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء بما يتماشى مع توقعات السوق، لكنه أشار إلى أنه ربما يكون الخفض الأخير هذا العام وسط تهديد الإغلاق الحكومي الجاري لإصدار البيانات الاقتصادية المهمة.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.

ورفع معهد ويلز فارجو للاستثمار السعر المستهدف للذهب في نهاية 2026 إلى نطاق يتراوح من 4500 إلى 4700 دولار للأوقية، مرتفعا من نطاق 3900-4100 دولار للأوقية في وقت سابق، مشيرا إلى حالة الضبابية المحيطة بالأوضاع الجيوسياسية والسياسة التجارية.

وقال محللون في مذكرة «نتوقع أن تستمر علامات الاستفهام هذه في دعم الطلب الخاص والرسمي ودفع الأسعار إلى الارتفاع».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 % إلى 48.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.2 % إلى 1604.38 دولار، وقفز البلاديوم 3.4 % إلى 1447.08 دولار.