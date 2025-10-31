«أوبن إيه.آي» تمهد لطرح أولي بتريليون دولار

أعلنت مصادر أن «أوبن إيه.آي» تمهد لطرح عام أولي قد تصل معه قيمة الشركة إلى نحو تريليون دولار، وقد يكون إحدى أكبر عمليات الاكتتاب على الإطلاق، وسيمنح الرئيس التنفيذي سام ألتمان إمكانية الحصول على رأس مال بالغ الضخامة لتنفيذ أجندته الطموحة.

وقالت مصادر: إن أوبن إيه.آي تدرس تقديم طلب إلى الجهات التنظيمية للأوراق المالية بحلول النصف الثاني من 2026. وذكرت أن الشركة تتطلع في المناقشات الأولية إلى جمع 60 مليار دولار كحد أدنى وربما أكثر من ذلك.

وأشارت إلى أن المحادثات لا تزال في بدايتها وأن الخطط - بما في ذلك الأرقام والتوقيت - يمكن أن تتغير.

وقالت المصادر إن المديرة المالية سارة فراير أخبرت بعض الشركاء أن الشركة تهدف إلى الإدراج في عام 2027. لكن بعض المستشارين يتوقعون أن يحدث ذلك قبل هذا الموعد في أواخر2026.

وقال متحدث باسم أوبن إيه.آي: «الطرح العام ليس محور تركيزنا، لذلك لا يمكن تحديد موعد... نحن نبني شركة دائمة ونعمل على تطوير مهمتنا حتى يستفيد الجميع من الذكاء الاصطناعي».

وتشير الاستعدادات للطرح العام الأولي إلى وجود حاجة ملحة جديدة داخل الشركة المطورة لروبوت تشات جي.بي.تي للدردشة للاستفادة من الأسواق العامة الآن بعد أن اكتملت عملية إعادة هيكلة معقدة تقلل من اعتمادها على مايكروسوفت.

وبحسب مصادر فإن الطرح العام فتح الباب أمام زيادة كفاءة جمع رأس المال وتحقيق عمليات استحواذ أكبر باستخدام الأسهم العامة.