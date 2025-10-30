بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

-

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، لكنه كرر تعهده بمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المئة كما كان متوقعاً.

وعارض عضوا مجلس البنك المركزي ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا هذا القرار، وطرحا مرة أخرى اقتراحاً قدماه في سبتمبر برفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المئة.

وفي تقرير التوقعات الفصلية عدل المجلس بشكل طفيف توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس 2026. ورفع توقعاته للتضخم للسنة المالية 2026.

وقال بنك اليابان أيضاً إنه يتوقع أن يصل التضخم إلى اثنين في المئة في النصف الأخير من فترة السنوات الثلاث المتوقعة حتى مارس 2027، وأبقى على وجهة نظره بأن المخاطر على توقعات التضخم «متوازنة تقريباً».

وقال بنك اليابان في التقرير: «إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية والأسعار سنواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة الدعم النقدي وفقاً للتحسينات في الاقتصاد والأسعار».