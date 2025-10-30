«ميتا» تسعى لجمع 25 مليار دولار من بيع سندات

تهدف شركة ميتا إلى جمع 25 مليار دولار على الأقل من بيع سندات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في محاولة لجمع السيولة النقدية وسط النمو الهائل في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبيرج.

وبدأت الشركة في تسويق عملية بيع سندات مقومة بالدولار في ما يصل إلى 6 شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين خمس سنوات و40 عاماً، وفقاً لأحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علناً.

وأشار هذا المصدر إلى أن الحديث الأولي عن تسعير السندات ذات أجل الأربعين عاماً يشير إلى علاوة تبلغ نحو 1.4 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة الأمريكية، ومن المقرر أن تخصص العائدات للأغراض العامة للشركة.

ويتولى بنك سيتي جروب ومورجان ستانلي إدارة عملية بيع السندات.

وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات بيع السندات عالية الجودة للشركة على الإطلاق، متجاوزة طرحها الأول في السوق عام 2022، الذي كان بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال محللون إن ميتا لديها سيولة نقدية كبيرة (58.1 مليار نقد أو ما يعادلها حتى 30 يونيو)، ولكن الاقتراض من سوق السندات هو استخدام أكثر كفاءة لرأس المال لتمويل استثمارات ميتا الضخمة في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.