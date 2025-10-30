«كوفيسترو» الألمانية تخفض توقعاتها للأرباح وتترقب إتمام صفقة «أدنوك» في الربع الرابع

قلصت شركة «كوفيسترو» الألمانية لصناعة الكيماويات، اليوم الخميس، توقعاتها للأرباح الأساسية للعام بأكمله، بسبب ضعف الطلب، لكنها قالت إن استقرارها المالي مضمون مع اقتراب إتمام صفقة الاستحواذ من شركة بترول أبوظبي الوطنية للنفط «أدنوك» بقيمة 17 مليار دولار في الربع الأخير من العام.

وتتوقع كوفيسترو، التي خفضت بالفعل توقعاتها مرتين هذا العام، أن تتراوح أرباحها السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بين 700 و800 مليون يورو (من 816 إلى 933 مليون دولار)، وكانت توقعاتها السابقة تشير إلى أن الأرباح ستتراوح بين 700 مليون و1.1 مليار يورو قبل ذلك الخصم.

وقالت الشركة في وقت سابق من العام، إن احتمال زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية أدى إلى زيادة كبيرة في معروض المنتجات بالسوق الأمريكية، وخصوصاً تلك الواردة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، ما أدى بعد ذلك إلى انخفاض كبير في الأسعار.

وانخفضت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 15.7 في المئة إلى 242 مليون يورو في الربع الثالث.

وذكرت الشركة أن الموافقات التنظيمية، التي تدرسها المفوضية الأوروبية حالياً، لصفقة استحواذ أدنوك تسير وفق المتوقع، وأن الصفقة تقترب من الإتمام في الربع الأخير من العام.