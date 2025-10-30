لوفتهانزا تحقق توقعاتها بأرباح 1.55 مليار دولار في الربع الثالث رغم ضعف سوق شمال الأطلسي



أعلنت لوفتهانزا يوم الخميس عن أرباح تشغيلية فصلية فاقت التوقعات بقليل، وقالت إن توقعات الربع الرابع قوية، ومن المتوقع أن يتحسن الطلب، في حين أن الحجوزات على شمال الأطلسي أعاقت إمكانات نمو الشركة. يأتي هذا في أعقاب وعد المجموعة بخطة تحول طموحة، تهدف إلى خفض التكاليف ومركزة العمليات عبر عملياتها المعقدة متعددة المحاور. كما واجهت الشركة صعوبة في إبرام اتفاق مع النقابات لتجنب إضراب محتمل واستعادة أرباحها.

تجنبت شركات الطيران الأوروبية إلى حد كبير التأثير الكبير لانخفاض السفر من أوروبا إلى أمريكا الشمالية منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات أواخر عام 2024. وكانت لوفتهانزا قد حذرت سابقًا من أنها قد تشهد بعض التراجع في الطلب، لا سيما في سوقها عبر الأطلسي، في الربع الثالث. وفي عرض نتائجها المالية، قالت إن تراجع الطلب في الربع الثالث كان "انتكاسة مؤقتة".

وقال محللون إن المجموعة تمكنت من تعويض تراجع الطلب بفضل قوة سوق أمريكا اللاتينية وحجوزات الدرجة الأولى، لكن أليكس إيرفينغ، محلل بيرنشتاين، أكد في مذكرة أن ضبط التكاليف لا يزال ضروريًا للمجموعة.

وأعلنت المجموعة عن ربح تشغيلي في الربع الثالث بلغ 1.33 مليار يورو (1.55 مليار دولار)، وهو أعلى بقليل من 1.32 مليار يورو التي توقعها محللون استطلعت آراءهم بورصة لندن للأوراق المالية. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 1% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، عندما أعلنت عن ربح تشغيلي قدره 1.34 مليار يورو. أكدت لوفتهانزا أيضًا توقعاتها لعام 2025 بشأن أرباح التشغيل، أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والبنود الخاصة، لتتجاوز بكثير 1.6 مليار يورو المسجلة في العام الماضي.

يُعد الربع الثالث، الذي يشمل أشهر الصيف المزدحمة بالمسافرين، عادةً الأقوى أداءً لشركات الطيران الأوروبية.

صرح الرئيس التنفيذي كارستن سبور في بيان: "على الرغم من ضرورة مواصلة العمل الجاد على تحسين أداء أعمالنا الأساسية وكفاءة شركات الطيران، إلا أننا نؤكد اليوم توقعاتنا بتحقيق تحسن كبير في الأرباح في عام 2025".

واجهت لوفتهانزا صعوبات في استعادة أرباحها في السنوات الأخيرة، حيث واجهت ارتفاعًا حادًا في التكاليف وما يصفه المحللون بالتعقيد الكبير في مجموعتها. ولم تُساعد تأخيرات التسليم، وخاصة من شركة بوينغ لصناعة الطائرات، الشركة على مواصلة تشغيل معدات قديمة وأقل كفاءة. كما أن إعلان يوم الأربعاء عن مزيد من التأخير في طائرة بوينغ 777X يُعيق خطط تجديد أسطول المجموعة. وقد أدى ذلك إلى تراجع أسهمها في قطاع الطيران الأوروبي مقارنةً بمنافسيها الرئيسيين، المجموعة الدولية للخطوط الجوية (IAG) المالكة للخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية الفرنسية (KLM). ومع ذلك، أعلنت الشركة أنها تتوقع تسليم ضعف عدد طائرات المسافات الطويلة المُسلّمة في عام 2026 مقارنةً بالعام الحالي، واستمرار تقليص أسطولها. (إعداد: جوانا بلوشينسكا ولودفيج برجر؛ تحرير: كيرستي نول، موراليكومار أنانثارامان، مريجانك دانيوالا، وتوماس جانوفسكي)