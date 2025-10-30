انخفاض أرباح «لوفتهانزا» 1% وعدد الركاب يتراجع 3%

تراجعت أرباح شركة لوفتهانزا الألمانية،خلال الربع الثالث، حسبما أعلنت الشركة، الخميس، وأرجعت ذلك إلى انخفاض أسعار التذاكر، وارتفاع التكاليف.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الركاب بنسبة 3%، لتصل إلى نحو 42 مليون راكب ما بين يوليو وسبتمبر الماضيين، فإن الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب انخفضت بنسبة 1%، لتصل إلى نحو 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي الأرباح بنسبة 12%، ليصل إلى 966 مليون يورو، بسبب التأثيرات السلبية للضرائب.

ومع ذلك تتوقع «لوفتهانزا» ارتفاع الأرباح التشغيلية المعدلة للعام الجاري بأكمله مقارنة بالأرباح، التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، وبلغت 1.6 مليار يورو.