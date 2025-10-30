تغير محدود في أسعار النفط مع ترقب الأسواق لمحادثات أمريكا والصين

حافظت أسعار النفط على معظم مكاسبها من الجلسة الماضية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بينما يترقب المستثمرون المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم أملا في مؤشرات على انحسار التوتر الذي يخيم على توقعات النمو الاقتصادي.

بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 64.89 دولارا للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 60.37 دولارا.

وتأمل الأسواق في أن يتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على تخفيف حدة التوتر التجاري الذي أثر سلبا على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقود.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه يتوقع تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية مقابل التزام بكين بالحد من تدفق المواد الكيميائية التي تدخل في صنع مخدر الفنتانيل.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية أمس الأربعاء مما عزز التوقعات الاقتصادية أيضا. غير أنه أشار إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير هذا العام إذ يحد الإغلاق الحكومي المتواصل من توفر البيانات.

وارتفع برنت والخام الأمريكي 52 سنتا و33 سنتا على الترتيب في الجلسة الماضية على خلفية التفاؤل إزاء المحادثات التجارية والتراجع الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.86 ملايين برميل إلى 416 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 211 ألف برميل.