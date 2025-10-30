الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب اجتماع ترامب وشي

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري.

وبحلول الساعة 02.35 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3937.88 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 بالمئة إلى 3950.70 دولارا للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل عملات منافسة في الجلسة الماضية، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم "لا يوجد محفز للارتفاع سوى القليل من الارتداد لأسباب فنية. سارت الكثير من الأمور ضد الذهب هذا الأسبوع. فالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي يلوح في الأفق يقلص من الدعم الناتج عن التوتر التجاري والجيوسياسي".

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.

وقال جيروم باول رئيس المجلس إن المسؤولين يواجهون صعوبات في التوصل إلى توافق في الآراء حول مسار السياسة النقدية في المستقبل، مضيفا أنه ينبغي للأسواق المالية ألا تفترض خفضا آخر في أسعار الفائدة بنهاية العام.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية.

وينصب تركيز السوق الآن على اجتماع ترامب مع شي في كوريا الجنوبية. وأشار المفاوضون الأمريكيون إلى أنهم يسعون إلى استئناف هدنة هشة للحرب التجارية، لكن التوتر لا يزال مرتفعا ومن المرجح أن تستمر المناوشات الاقتصادية لفترة أطول بين البلدين.

ووضع ترامب ورئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج اللمسات النهائية لاتفاق تجاري ثنائي في قمة بكوريا الجنوبية، كما أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤلا حيال القمة مع الرئيس الصيني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.51 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1590.21 دولارا وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1417.80 دولارا.