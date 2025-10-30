أسهم ميتا تهبط رغم أرباح قوية بعد تحذير من ارتفاع كبير في النفقات

تراجعت أسهم شركة ميتا في تعاملات ما بعد الإغلاق، يوم أمس الأربعاء، رغم إعلان الشركة عن نتائج قوية للربع الثالث من العام، بعد أن حذرت من أن نفقاتها ستزداد بشكل كبير في عام 2026 مقارنة بهذا العام.

وكحال منافسيها، تخوض شركة ميتا بلاتفورمز سباقا محموما في مجال الذكاء الاصطناعي، وقالت إن نفقاتها ستزداد بوتيرة أسرع كثيرا في العام المقبل، مدفوعة بارتفاع تكاليف البنية التحتية وتعويضات الموظفين، بعد أن قامت بتوظيف خبراء في الذكاء الاصطناعي بمستويات رواتب مرتفعة للغاية.

وجاء في بيان للشركة: "ستكون تكاليف تعويضات الموظفين ثاني أكبر مساهم في نمو النفقات، إذ سنحتسب رواتب عام كامل للموظفين الذين تم توظيفهم خلال عام 2025، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسنواصل إضافة كوادر تقنية في المجالات ذات الأولوية".

ويقع مقر الشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، وسجلت الشركة أرباحا بلغت 71ر2 مليار دولار، أي ما يعادل 05ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ولو استُبعدت النفقات الخاصة المتعلقة بالضرائب، لبلغت أرباح الشركة 25ر7 دولار للسهم الواحد.

وارتفعت إيرادات ميتا بنسبة 26% لتصل إلى 42ر51 مليار دولار، مقابل 59ر40 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون استطلعت آراءهم شركة فاكتست ريسيرش يتوقعون أن تحقق ميتا أرباحا تبلغ 72ر6 دولارات للسهم من خلال إيرادات قدرها 51ر49 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة، تواجه شركة ميتا دعوى مكافحة احتكار لا تزال بانتظار قرار القاضي، وقد تُجبر الشركة على فصل تطبيقي واتساب وإنستغرام عنها، وهما شركتان ناشئتان استحوذت عليهما ميتا قبل أكثر من عقد، وتحولتا منذ ذلك الحين إلى منصّتين قويتين في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

وتراجعت أسهم ميتا بمقدار 67ر57 دولارا، أي بنسبة 7ر7%، لتغلق عند 694 دولارا في تعاملات ما بعد الإغلاق، بعد أن كانت قد أنهت جلسة التداول الرسمية على ارتفاع طفيف عند 67ر751 دولارا.