الهند تسرع استعادة الذهب المخزن في الخارج خوفاً من مصير روسيا

يحتفظ بنك الاحتياطي الهندي الآن بأكثر من 65% من احتياطياته من الذهب داخل البلاد، أي نحو ضعف النسبة المسجلة قبل أربع سنوات، مسرّعاً وتيرة استعادة المعدن النفيس، وذلك بعد أن جمّدت الدول الغربية احتياطيات روسيا إثر حرب أوكرانيا.

أفاد البنك في تقريره نصف السنوي عن احتياطيات النقد الأجنبي، الثلاثاء، بأنه أعاد نحو 64 طناً من الذهب خلال النصف الأول من السنة المالية التي بدأت في أبريل.

وارتفعت حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات إلى 13.92% بنهاية سبتمبر، مقابل 11.70% في نهاية مارس.

وعادة ما يحتفظ البنك المركزي بجزء من الذهب في الخارج، وتحديداً لدى بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية.

وبنهاية سبتمبر، بلغ إجمالي ما يملكه البنك من الذهب 880 طناً، منها 576 طناً مخزّنة محلياً، وهو مستوى قياسي، فيما كانت نسبة الذهب المُحتفَظ به محلياً تشكّل نحو 38% فقط من الإجمالي في سبتمبر 2022.

في حين لم يقدم البنك المركزي الهندي تفسيراً لهذا التحوّل، رجّح اقتصاديون أن يكون الهدف منه تعزيز السيطرة على احتياطيات البلاد من الذهب، في أعقاب مصادرة مجموعة السبع - بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- لاحتياطيات روسيا عام 2022 بعد غزوها لأوكرانيا.

على مدى السنوات الأربع الماضية، أعاد بنك الاحتياطي الهندي نحو 280 طناً من الذهب إلى البلاد. وكانت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان قد صرّحت الشهر الماضي بأن البنك يتخذ «قراراً مدروساً للغاية» لتنويع احتياطياته.

وقال غوراف كابور، كبير الاقتصاديين في بنك «إندوس إند»: «طالما أن لدينا القدرة على التخزين، فلماذا لا نُعيده؟»، مضيفاً أن «الكثير من البنوك المركزية تقوم بذلك»، فمن المنطقي برأيه أن «تحتفظ بذهبك في متناول يدك في مثل هذه الأوقات المضطربة».

يُعدّ بنك الاحتياطي الهندي من بين أكبر المشترين للذهب في العالم، في إطار مساعيه لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي والأصول المرتبطة به. وبدأ بالفعل بخفض حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية تدريجياً، وهي عملية انطلقت حتى قبل أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

بلغت احتياطيات الهند من النقد الأجنبي نحو 702.3 مليار دولار حتى 17 أكتوبر، لتُسجل بذلك رابع أكبر احتياطي في العالم، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من 11 شهراً من الواردات.