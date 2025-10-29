رسالة من الموارد البشرية.. ماذا قالت أمازون للموظفين المسرحين؟

وسط صدمة كبيرة بين موظفيها، أرسلت شركة أمازون بريداً إلكترونياً رسمياً يُعلم الموظفين المسرحين بقرارات خفض الوظائف ضمن خطة إعادة هيكلة تشمل آلاف الأدوار.

البريد، الذي وقعته بيث غاليتي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية، يوضح قرار التسريح، الدعم المالي والمزايا خلال فترة الانتقال، والإجراءات التي يجب اتباعها. الرسالة تؤكد التزام الشركة بمساعدة الموظفين خلال هذه الفترة الصعبة، مع توضيح كل التفاصيل خطوة بخطوة لتسهيل الانتقال بطريقة منظمة.

وهنا نص البريد الإلكتروني وفقا لـ "businessinsider" كما أرسلته أمازون: "لدي أخبار مهمة وصعبة أود مشاركتها معك. بعد مراجعة شاملة لمنظمتنا وأولوياتنا وما نحتاج للتركيز عليه للمضي قدمًا، اتخذنا قرارًا تجاريًا صعبًا بإلغاء بعض الأدوار في أمازون. للأسف، سيتم إنهاء دورك وسينتهي عملك بعد فترة انتقالية. لم نتخذ هذه القرارات باستخفاف، ونحن ملتزمون بدعمك خلال هذا الانتقال، والذي يشمل فترة عدم العمل مع راتب كامل ومزايا (حسب الاقتضاء)، بالإضافة إلى عرض حزمة إنهاء الخدمة، والمزايا الانتقالية حسب البلد، والوصول إلى برامج تدريبية عديدة ودعم التوظيف الخارجي.

قد تكون لديك أسئلة، ونحن هنا للإجابة عليها. ستتلقى قريبا دعوة لاجتماع عبر Chime لمحادثة مع مديرك أو ممثل الموارد البشرية لمناقشة تفاصيل الانتقال وكيف يمكننا دعمك. على الرغم من أن حضور الاجتماع اختياري، إلا أننا نشجعك على المشاركة افتراضيا لأنه يتيح فرصة لمعالجة أسئلتك الفردية. إذا كنت حاليا في مكتب أمازون، يمكن لفريق الأمن مساعدتك في الخروج من المبنى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراجعة المعلومات الإضافية والأسئلة الشائعة في MyHR في أي وقت.

اعتباراً من الآن، لم يعد مطلوبا منك أداء مهامك نيابة عن أمازون، وستستمر في الحصول على راتبك ومزاياك بالكامل لمدة 90 يوماً القادمة. خلال هذه الفترة، سيظل بإمكانك الوصول إلى البريد الإلكتروني الداخلي، Chime، وA to Z على جهازك الشخصي، وستكون وسائل التواصل الأساسية معك عبر البريد الإلكتروني. إذا لم تقم بعد بتنزيل تطبيق A to Z، فستحتاج لذلك للوصول إلى موارد مهمة مثل MyHR، حيث يمكنك الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الدعم والمزايا والأجور وكيفية استرداد متعلقاتك الشخصية وإعادة المعدات التابعة لأمازون. يمكنك العثور على معلومات إضافية حول تثبيت A to Z والوصول إلى MyHR وChime والبريد الإلكتروني على هذه الصفحة.

يرجى التأكد من تحديث بريدك الشخصي والاحتفاظ بـYubikey للوصول إلى البريد الداخلي على جهازك الشخصي. تذكر أن فريق الرعاية متاح لمساعدتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر MyHR أو بوابة دعم الموظفين (EAP)، لتقديم دعم مجاني وسري. إذا واجهت أي مشكلة أو لديك أي استفسار، يرجى الرد على هذا البريد مباشرة. أنا ملتزم شخصيًا بالتأكد من حصولك على الدعم الذي تحتاجه خلال هذا التغيير".

وكانت أمازون أعلت عن تخفيض نحو 14,000 وظيفة في عدة أقسام، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة وتحسين التركيز على أولويات الأعمال الأساسية. وفقًا للشركة، هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات ودعم رؤية الرئيس التنفيذي آندي جاسي لتشغيل الشركة “مثل أكبر شركة ناشئة في العالم”. على الرغم من أن الأداء العام للشركة لا يزال قويًا، إلا أن هذه التغييرات تعتبر ضرورية لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية