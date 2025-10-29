ترامب يهدد الهند وباكستان برسوم جمركية 250%

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه هدد الهند وباكستان بفرض رسوم جمركية بنسبة 250% للمساعدة في تسريع تسوية النزاع بينهما في وقت سابق من هذا العام، واصفاً رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنه «أجمل رجل يمكن أن تراه»، لكنه في الوقت ذاته «مقاتل شرس» يتطلع إلى الحرب.

أدلى ترامب بتصريحاته خلال لقائه بمجموعة من قادة الشركات على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة جيونغجو بكوريا الجنوبية.

كرر ترامب نسب الفضل لنفسه في إنهاء الصراع المسلح الذي استمر أربعة أيام، ما أثار استياء المسؤولين في الهند الذين نفوا مراراً أي دور له في الوساطة.

وقال أشخاص مطلعون إن مودي تخلف هذا الأسبوع عن حضور قمة إقليمية في ماليزيا خشية أن يعيد ترامب تكرار مزاعمه بأنه توسط في وقف إطلاق النار. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الهندية على تصريحات ترامب.

في مايو الماضي تحدث نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، مع مودي، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، كما أجرى وزير الخارجية، ماركو روبيو، محادثات مع نظيره الهندي، بعدها ناقش كبار القادة العسكريين في الهند وباكستان تفاصيل التهدئة لساعات قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق لوقف القتال.

غير أن ترامب أعلن عن وقف إطلاق النار في منشور على منصة «تروث سوشيال» قبل أن تعلنه أي من الدولتين، ما أثار غضب نيودلهي.

تهديدات ترامب من التجارة للحرب

واصل ترامب الإشارة إلى دوره في النزاع خلال جولته الآسيوية التي شملت ثلاث دول، مضيفاً مزيداً من التفاصيل في كل مرة، وقال: «اتصلت برئيس الوزراء مودي وقلت له: لا يمكننا إبرام صفقة تجارية معكم، أنتم تشعلون حرباً مع باكستان، لن نقوم بذلك»، وأضاف أنه أجرى مكالمة مماثلة مع الجانب الباكستاني، وأن الطرفين قالا له: «دعنا نحارب».

أوضح ترامب أنه في نهاية المطاف «هدد الطرفين بفرض رسوم جمركية بنسبة 250% على كل دولة، ما يعني أنكما لن تمارسا أي نشاط تجاري». ووصف الرئيس الأمريكي الهند وباكستان بأنهما «شعبان قويان».

قال: «رئيس الوزراء مودي هو أجمل رجل يمكن أن تراه، يبدو شخصاً تتمنى أن يكون والدك»، لكنه أضاف: «إنه مقاتل شرس، صلب للغاية». ونقل عن مودي قوله له: «لا، سنقاتل!»، ليرد ترامب مازحاً: «يا إلهي! أهذا هو الرجل نفسه الذي أعرفه؟».

على الرغم من أن ترامب وصف قيادتي الهند وباكستان بأنهم «أشخاص طيبون»، وأنه معروف بميله إلى المبالغة، فإن تصريحاته تأتي في وقت يخوض فيه مودي حملة انتخابية حاسمة في إحدى الولايات، وقد تمنح خصومه السياسيين مبرراً لانتقاده.

تسببت تلك التصريحات في توتر العلاقة التي كانت وثيقة في السابق بين مودي وترامب، بينما لم تنجح الهند بعد في إقناع الرئيس الأمريكي بخفض الرسوم الجمركية البالغة 50% المفروضة على صادراتها، والتي تشمل عقوبة على وارداتها من النفط الروسي.

واختتم ترامب: إن الهند التزمت بتقليص مشترياتها من النفط الروسي، إلا أن واشنطن لم تعلن حتى الآن عن أي تخفيض لتلك الرسوم.