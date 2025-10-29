الهجوم الإلكتروني على جاكوار لاند روفر يحمل درساً خطيراً للشركات

دفع هجوم إلكتروني كبير على شركة جاكوار لاند روفر، والذي يعتبر أغلى خرق أمني في تاريخ بريطانيا، الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت المملكة المتحدة مجهزة للتعامل مع التهديد الإلكتروني المتزايد بسرعة.

وقدر مركز مراقبة الإنترنت، وهو هيئة للأمن السيبراني، أخيراً أن عملية اختراق أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا قد كلفت المملكة المتحدة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار)، وهو رقم يمثل الاضطراب الكبير الذي حدث لتصنيع جاكوار لاند روفر.

وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل العمليات على مراحل بعد أن أجبرها الحادث على إيقاف الإنتاج في المصانع حول العالم.

وقال إدوارد لويس، مدير مركز مراقبة الإنترنت، لبرنامج «Squawk Box Europe» على قناة «سي ان بي سي»: «إن ملف التهديد يتغير».

ما تظهره جاكوار لاند روفر الآن هو أن الأمور قد تحولت بشكل جذري، نحو الأمن الاقتصادي على المستوى التنظيمي والأمن الاقتصادي الوطني، تابع: «دعونا لا نخطئ هنا... هذا ليس مجرد عنوان إلكتروني آخر. لقد كان حدثاً اقتصادياً كلياً، وحدثاً بالغ الخطورة بالنسبة للمملكة المتحدة».

وأعلنت جاكوار لاند روفر (JLR) لأول مرة عن تعرضها لـ«حادث إلكتروني» في الثاني من سبتمبر. وبصفتها أكبر جهة توظيف في قطاع السيارات في المملكة المتحدة، حيث يعمل بها ما يقرب من 33 ألف موظف على مستوى البلاد، بالإضافة إلى 104 آلاف موظف آخرين يعملون في سلسلة توريدها الضخمة، تشير الأرقام الأولية للشركة إلى أن الهجوم وجه ضربة موجعة، حيث انخفضت عمليات تسليم الجملة بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية.

وأظهرت أرقام من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أو ACEA، أن مبيعات جاكوار إلى الاتحاد الأوروبي حتى شهر سبتمبر الماضي انخفضت بنحو 80% على أساس سنوي.

ويلمس هذا التأثير على جميع الروابط على طول سلسلة القيمة. ففي استطلاع للشركات في منطقة ويست ميدلاندز، وجدت غرفة تجارة بلاك كانتري أن ما يقرب من ثماني شركات من كل عشر شركات تأثرت سلباً بالهجوم الإلكتروني، حيث قامت 14% منها بالفعل بتسريح عمالها بحلول أواخر سبتمبر.

ويأتي الهجوم الإلكتروني أيضاً في خضم سنوات من التراجع لصناعة السيارات البريطانية، حيث جاء رقم الإنتاج في سبتمبر عند أدنى مستوى له منذ عام 1952، وفقاً لمجموعة الضغط جمعية مصنعي وتجار السيارات.

تعد جاكوار لاند روفر لاعباً محورياً لدرجة أن إغلاق مصنعها كان موضع اهتمام في إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة ستاندرد آند بورز لشهر سبتمبر، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 46.2، وهو أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

من المفهوم أن عملية الاختراق نفسها هي من عمل عصابة إجرامية تطلق على نفسها اسم Scattered Lapsus$ Hunters: على ما يبدو تعاون بين ثلاث مجموعات، بما في ذلك مجموعة تسمى Scattered Spider - والتي أشارت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إلى أنها تحقق فيها فيما يتعلق بالهجوم الإلكتروني على تجار التجزئة البريطانيين Co-op و Marks and Spencer في وقت سابق من هذا العام.

تهديد متزايد

أفاد المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة بتزايد الجرائم الإلكترونية، محذراً من أن البلاد تواجه أربع هجمات إلكترونية «ذات أهمية وطنية» أسبوعياً. وهذا رقم قياسي، ويعكس زيادة تجاوزت 100% عن المستويات السابقة.

في منتصف أكتوبر، وقع المركز الوطني للأمن الإلكتروني (NCSC) بالاشتراك مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووزراء حكوميين - بمن فيهم وزيرة المالية راشيل ريفز - رسالة موجهة إلى قادة جميع الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 350، داعية الشركات إلى اتخاذ خطوات لحماية نفسها من الهجمات الإلكترونية. وكانت رسالة المجموعة واضحة: «لا تنتظروا الاختراق، بل تحركوا الآن».

وتوجه اهتمام الحكومة أيضاً إلى الشركة الأم لجاكوار لاند روفر، مجموعة تاتا، التي اشترت شركتها التابعة تاتا موتورز علامتي جاكوار ولاند روفر من فورد في عام 2008.

تعد جاكوار لاند روفر واحدة من أكثر من 200 شركة مقرها المملكة المتحدة والتي تستعين ببعض أو كل إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لشركة تابعة أخرى لشركة تاتا: خدمات استشارات تاتا، والتي وسعت جاكوار لاند روفر شراكتها معها في أواخر عام 2023 لمساعدتها في «إنشاء بنية تحتية مبسطة ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات»، في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون جنيه استرليني.