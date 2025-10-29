طراز «اكس 777» يكبد بوينغ خسائر تقارب 5 مليارات دولار



أعلنت بوينغ يوم الأربعاء عن تكبد خسائر تقارب 5 مليارات دولار بسبب تأخيرات في طراز طائراتها النفاثة اكس 777، إلا أن خسارتها الفصلية تقلصت بفضل تحسن إنتاج وتسليم الطائرات التجارية.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في طراز 737 ماكس، لا تزال شركة صناعة الطائرات تواجه انتكاسات في برنامج اكس 777، وأعلنت يوم الأربعاء تأجيل أول تسليم لطائرة اكس 777 إلى عام 2027، ما أدى إلى تأخير الجدول الزمني أكثر من الموعد المتوقع سابقاً لإطلاقها في عام 2026.

كان من المقرر في الأصل تسليم الطائرة في عام 2020 عندما تم إطلاق البرنامج في عام 2013.

في الشهر الماضي، صرّح الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ بأن الشركة متأخرة عن الجدول الزمني في اعتماد الطائرة، قائلاً إن هناك «عملاً شاقاً» يتطلب القيام به.

مع ذلك، أكد أنه لم يتم رصد أي مشكلات فنية جديدة. بما في ذلك الرسوم التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، تحملت بوينغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي كرسوم متعلقة ببرنامج اكس 777 .

بعد سنوات من المعاناة من مشكلات الجودة وتأخيرات إنتاج طائرتها الرائدة 737 ماكس، عززت بوينغ الإنتاج الشهري بحذر في عام 2025.

في وقت سابق من هذا الشهر، حصلت الشركة على الموافقة التي طال انتظارها من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لزيادة إنتاج 737 ماكس إلى 42 طائرة شهرياً، مما يُخفف الحد الأقصى البالغ 38 طائرة والذي كان سارياً منذ يناير 2024.

فُرض هذا الحد الأقصى بعد انفجار لوحة في الجو على طائرة شبه جديدة.

سجّلت شركة صناعة الطائرات خسارة صافية قدرها 5.34 مليارات دولار أمريكي، أو 7.14 دولارات أمريكية للسهم، للربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بخسارة قدرها 6.17 مليارات دولار أمريكي، أو 9.97 دولارات أمريكية للسهم، في العام السابق.

وسلّمت بوينغ 55 طائرة في سبتمبر، مسجلة بذلك أقوى أداء لها في ذلك الشهر منذ عام 2018. ومثّلت هذه قفزة كبيرة مقارنة بتسليم 33 طائرة في العام السابق، عندما أدى إضراب شارك فيه 33 ألف عامل في مصانع في شمال غرب المحيط الهادئ إلى تعطيل الإنتاج. وتحظى عمليات التسليم بمتابعة دقيقة من وول ستريت، حيث عادة ما يحصل مصنعو الطائرات على الجزء الأكبر من مدفوعاتهم عند تسليم الطائرات للعملاء، مما يجعل عمليات التسليم مؤشراً رئيسياً على الإيرادات والتدفق النقدي.