ترامب يهاجم مجدداً رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، الاحتياطي الفيدرالي مجدداً، مستهدفاً رئيسه جيروم باول بسبب ما اعتبره تأخيراً في خفض أسعار الفائدة.

قال ترامب في خطاب ألقاه في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية: «جيروم باول متأخر جداً»، مثيراً ضحكات جمهور من المديرين التنفيذيين وقادة الشركات المجتمعين في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف ترامب: «لن يكون لدينا بنك احتياطي يرفع أسعار الفائدة لمجرد قلقه بشأن التضخم بعد ثلاث سنوات من الآن»، مقراً على الأرجح بأن التضخم قد يتسارع في نهاية المطاف. قال إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يفوق بكثير متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز، حيث يرى الاقتصاديون أن ضرائب الاستيراد الجديدة التي فرضتها إدارته لا تزال تشكل عبئاً على الاقتصاد.

تبرز تصريحات يوم الأربعاء التوتر بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي، حيث هاجم ترامب باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بسرعة، قائلاً: إن الاحتياطي الفيدرالي متأخر عن نظيره الأوروبي، ما يضر بمعنويات الأعمال.

يتوقع المحللون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 28 و29 أكتوبر.

كما ذكر ترامب تعهدات استثمارية قال إنها بلغت مئات المليارات من الدولارات من شركات عالمية مثل شركة TSMC Global التايوانية، وشركة SoftBank اليابانية، وشركة Hyundai Motor الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى شركات الأدوية.

وأضاف أنه يريد العمل مع كوريا الجنوبية واليابان في مجال بناء السفن.