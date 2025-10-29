"إنفيديا" أول شركة في العالم تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار

اقتربت شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية من أن تصبح أول شركة في العالم تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار أمس الثلاثاء بعد إعلانها عن حجوزات على معالجاتها للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار واعتزامها بناء سبعة أجهزة كمبيوتر عملاقة جديدة لوزارة الطاقة الأمريكية.

وأغلق سهم إنفيديا مرتفعاً بنسبة خمسة بالمئة تقريباً، ليضيف أكثر من 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 4.89 تريليونات دولار بعد أن لامست لفترة وجيزة 4.94 تريليونات دولار.

واستهل الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانج خطابه الرئيسي في مؤتمر للمطورين في واشنطن أمس بالإشادة بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء الإعلان عن منتجات وصفقات جديدة.

وتعد إنفيديا في قلب الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي. وتبرم الشركة صفقات في وقت يشهد حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تحدد أي تكنولوجيا تنتجها البلدان ستكون الأكثر استخداماً في أنحاء العالم.

وصعد سهم الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بنسبة 50 بالمئة في 2025. وتجاوزت قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار لأول مرة في يوليو.

وصعدت أسهم شركة مايكروسوفت، ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم، بنسبة اثنين بالمئة لتصل قيمتها السوقية إلى 4.03 تريليونات دولار.

وستساعد الحواسيب العملاقة التي تبنيها إنفيديا لوزارة الطاقة في حفاظ الولايات المتحدة على ترسانتها من الأسلحة النووية وتطويرها.

وسيتم بناء أكبر هذه الحواسيب العملاقة بالتعاون مع أوراكل وسيحتوي على مئة ألف من رقائق بلاكويل المتطورة التي تنتجها إنفيديا.