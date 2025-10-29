البنزين لا يدوم للأبد.. متى يصبح الوقود تهديداً لمحرك سيارتك؟

يلجأ بعض الناس إلى تخزين البنزين كخيار احتياطي لضمان توافر الوقود عند الحاجة، لكن ما لا يدركه كثيرون أن هذا السلوك قد يحمل مخاطر خفية تتعلق بالجودة والسلامة معاً.

فالبنزين ليس مادة ثابتة التركيب، بل يتفاعل مع الهواء ودرجات الحرارة بمرور الوقت، مما يُفقده فعاليته ويجعله أقل أماناً للاستخدام ويضر بمحرك سيارتك.

وبينما تختلف آراء الشركات الكبرى مثل إكسون وبريتيش بتروليوم حول المدة المثالية لتخزينه، يتفق الخبراء على أن سوء التخزين يمكن أن يحول البنزين من وقود مفيد إلى خطر محتمل.

ووفقاً لشركة إكسون، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، فإن مدة التخزين المثالية للبنزين المُخزّن هي شهر واحد.

ومع ذلك، تُضيف الشركة أنه إذا التزم المستخدم بممارسات التخزين الجيدة، يُمكنه تخزين البنزين دون أي فقدان ملحوظ في الجودة لمدة تصل إلى ستة أشهر، ولكن يبدو أن هذه المدة الزمنية لا تنطبق إلا على البنزين العادي.

فإذا كان البنزين الذي تُخزّنه ممزوجاً بالإيثانول، فقد يُقلل ذلك من عمره بشكل كبير، يصل لنصف مدة صلاحية البنزين العادي، ولا يُصلح للتخزين إلا لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

شركة بريتيش بتروليوم رأي مختلف قليلاً

أما شركة بريتيش بتروليوم فلها رأي مختلف قليلاً في هذا الشأن، فهي ترى أن عمر البنزين يعتمد بشكل كبير على كيفية تخزينه.

فإذا كان البنزين داخل عبوة مغلقة بإحكام، يمكن أن يدوم لمدة عام، وبمجرد فتح الغطاء، تنخفض مدة صلاحيته إلى ستة أشهر إذا خُزن في درجة حرارة ثابتة تبلغ 22 درجة مئوية، أما في درجات الحرارة الأعلى، مثلاً 28 درجة مئوية، فينخفض ​​عمره أكثر إلى ثلاثة أشهر.

لماذا يفسد البنزين المخزن وكيف يمكنك زيادة عمره الافتراضي؟

يفسد البنزين المخزن مع مرور الوقت لعدة أسباب أكثرها شيوعاً هو تفاعله مع الأكسجين الجوي، فكلما طالت مدة تخزين البنزين في الحاوية، زاد تعرضه للأكسجين في الهواء.

يؤدي هذا التعرض إلى عملية أكسدة تدريجية، ينتج عنها تكوّن رواسب صمغية داخل الوقود، كما يُقلل هذا التفاعل من قابلية احتراق البنزين، مما يُقلل من فعاليته الإجمالية.

تقدر بريتيش بتروليوم عند تخزين الوقود داخل خزان وقود مُحكم الإغلاق، بحلول نهاية الأسبوع الخامس، يصبح الوقود أثقل بنسبة 5%، مما يُؤدي إلى قلة كفاءة المحرك وزيادة خطر تلفه، وزيادة استهلاك الوقود .

ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على البنزين المُخزّن تقلبات درجات الحرارة وتلوث المياه، فبينما قد يُسرّع التعرض لدرجات حرارة عالية ثابتة عملية الأكسدة، فإن التعرض للبرد القارس قد يُؤدي إلى ظاهرة تُعرف باسم انفصال الوقود.

لهذه الأسباب، يُنصح بعدم استخدام البنزين "المنتهي الصلاحية" في سياراتك ومعداتك.

إذا كانت لديك محطة وقود قريبة من منزلك، فالخيار الأمثل هو شراء الوقود عند الحاجة.

طرق زيادة مدة صلاحية البنزين

إحدى طرق زيادة مدة صلاحية البنزين هي تخزينه في منطقة ذات تقلبات حرارية قليلة، أما الطريقة الثانية هي إضافة مُثبِّت وقود إلى البنزين المُخزَّن، حيث تُبطئ هذه المادة المضافة عملية التحلل وتُقلل من تدهور الوقود بمرور الوقت.

مشاكل السلامة المتعلقة بتخزين البنزين

من المسائل الأخرى المتعلقة بتخزين البنزين لفترات طويلة مسألة السلامة، فنظراً لطبيعته القابلة للاشتعال، يخضع تخزين البنزين للعديد من اللوائح في كل دول العالم فهو يُصنف ضمن الفئة الأولى من السوائل القابلة للاشتعال و لذا يجب مراعاة قوانين واشتراطات الدولة التي تقيم فيها من أجل السلامة والأمان.

التخزين طويل الأمد للبنزين في حاويات له محاذير تتعلق بالجودة والسلامة، فحفظه لفترة طويلة سيؤثر سلباً على جودة البنزين، كما أن التخزين غير الصحيح له عواقب وخيمة، لذلك، من الضروري مراعاة هذه العوامل قبل اتخاذ قرار تخزين هذا الوقود المتطاير لفترات طويلة.