تراجع نيكاي متأثراً بمعركة قضائية حول الرسوم الجمركية الأمريكية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الجمعة متأثرا بالضبابية المحيطة بمعركة قضائية حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب ارتفاع الين الذي أضر بشركات التصدير.

وهبط المؤشر نيكاي 1.22 بالمئة ليغلق عند 37965.1 نقطة بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وسجل المؤشر ارتفاعا أسبوعيا 2.17 بالمئة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 2801.57 نقطة، وسجل ارتفاعا أسبوعيا 2.41 بالمئة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "ارتفعت الأسهم اليابانية أمس على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".

كانت محكمة استئناف اتحادية قد أعادت مؤقتا فرض رسوم ترامب الجمركية الأكثر شمولا أمس الخميس، وذلك بعد يوم واحد من حكم محكمة تجارية بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض الرسوم وإصدارها أمرا بوقف تنفيذها.

وتراجع الدولار عقب هذه الأنباء، مما دفع الين إلى الارتفاع إلى 143.45 للدولار اليوم الجمعة.

وقال خبراء اقتصاد إن بيانات تضخم قوية صدرت اليوم الجمعة بشأن العاصمة اليابانية ساعدت أيضا على ارتفاع الين.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ تراجع سهما نيسان موتور وهوندا موتور 3.13 بالمئة و1.87 بالمئة على الترتيب. في حين عوض سهم تويوتا موتور الخسائر المبكرة ليغلق مرتفعا 1.26 بالمئة.

وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير من خلال تقليل قيمة الأرباح القادمة من الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وهبطت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ تراجع سهما أدفانتيست وطوكيو إلكترون 3.61 بالمئة و4.76 بالمئة على الترتيب، ليشكلا أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.

وخالفت أسهم شركات صناعة الأدوية الاتجاه، إذ قفز سهم أوتسوكا القابضة 6.82 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفع 57 بالمئة من الأسهم وانخفض 38 بالمئة ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة بالمئة.