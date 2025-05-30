الذهب يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع ارتفاع الدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط ارتفاع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي قد يوفر مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3303.51 دولارات للأوقية (الأونصة)، وخسر المعدن النفيس 1.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3300.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال براين لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "أسعار الذهب تتماسك بشكل أو بآخر في هذه المرحلة".

وأضاف "ما نشهده هو تحركات طبيعية تحدث في السوق في نطاق أوسع قليلا الآن بسبب الثقة في الدولار بشكل رئيسي".

ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي في الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش، ومن المرجح أن يظهر ارتفاع التضخم 2.2 بالمئة في أبريل، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم مقارنة بزيادة 2.3 بالمئة في مارس.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس الخميس إن صناع السياسات النقدية لا يزال بإمكانهم خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن يتعين أن تظل أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة.

وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في الوقت نفسه، أعادت محكمة استئناف اتحادية أمس الخميس مؤقتا فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولا التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء بأن ترامب قد تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم وأمرت بتعليقها فورا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 33.1 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1076.33 دولارا وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 968.79 دولارا.