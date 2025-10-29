اجتماع الفيدرالي.. «لا مفاجآت متوقعة» غير خفض 0.25 %

محللون لـ« البيان »:

أرقام التضخم دافع قوي لخفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة

الخفض يمنح الاقتصاد الأمريكي والشركات دفعة إضافية للنمو

السيناريو الأكثر ترجيحاً الإبقاء على لهجة الاعتماد على البيانات

ضعف الدولار يدعم أسعار السلع والمعادن والذهب في المقدمة

الإشارات التيسيرية تعكس مدى هشاشة الاقتصاد الأمريكي

معدلات الفائدة المرتفعة باتت تؤثر سلباً على الأسواق بشكل عام

يترقب المستثمرون حول العالم نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الأمريكي الحاسم «الثلاثاء والأربعاء» لرسم ملامح مسار أسعار الفائدة، في وقت لا تتوقع فيه الأسواق مفاجآت كبرى على مستوى القرار ذاته، بينما تتجه الأنظار إلى رسائل رئيس الفيدرالي جيروم باول وما قد يحمله خطابه من إشارات بشأن المرحلة المقبلة.

تكمن أهمية الاجتماع وقرار الأربعاء المنتظر في كونه يعطي انطباعاً عن صحة الاقتصاد الأمريكي والتوقعات المحتملة، لا سيما في ظل بيانات التضخم الأخيرة الأضعف من المتوقع، واستمرار الضغوط المرتبطة بالإغلاق الحكومي الأمريكي وتعطل البيانات الاقتصادية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر(التي جاءت متأخرة نسبياً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة) ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3%، بحسب مكتب إحصاءات العمل.

ويعد ذلك المعدل أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.4% و3.1%. ومع استبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 0.2% الشهر الماضي وبلغ 3% على أساس سنوي، وهو أيضاً أقل من توقعات داو جونز البالغة 0.3% و3.1% على التوالي.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم الأخيرة، رفع المستثمرون توقعاتهم المرتبطة بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعيه المتبقيين هذا العام، إذ ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 98.5% (مقارنة مع نسبة 91% قبل صدور البيانات)، وفقاً لأداة CME FedWatch، بينما ظلت احتمالات الخفض في اجتماع الفيدرالي الأسبوع الجاري أعلى من 95%.

ويتوقع المحللون المستثمرون أن يمضي الفيدرالي قدماً في خفض الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل النطاق المستهدف إلى بين 3.75% و4%.

دافع قوي

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets جو يرق لـ«البيان»، إن أرقام التضخم التي جاءت أقل من المتوقع «ستكون دافعاً قوياً أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة».

ويضيف: «تتوقع الأسواق خفضاً تدريجياً في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة»، لافتاً إلى أن الأسواق ستولي أهمية كبيرة لنبرة رئيس الفيدرالي جيروم باول في الأشهر المقبلة، خاصة أن ولايته الحالية تنتهي في شهر مايو المقبل، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية.

ويشدد على أن أي خفض للفائدة سيمنح الاقتصاد الأمريكي والشركات دفعة إضافية للنمو، «لكن في المقابل قد نشهد قدراً من الحذر في قرارات المركزي بسبب مجموعة من العوامل الضاغطة، من بينها إغلاق الحكومة الأمريكية، وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين وكندا».

ويختتم يرق حديثه بالتأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيحافظ على نهج مرن في التعامل مع أدوات السياسة النقدية، وأنه قد يتبنى خطاباً أكثر ميلاً للتيسير خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستويات التضخم واستمرار الضغوط العالمية على الأسواق».

السيناريو الأكثر ترجيحاً

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي لـ«البيان»، إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، مع الإبقاء على لهجة تعتمد على البيانات الاقتصادية وإدارة المخاطر، خصوصاً في ظل تأثير الإغلاق الحكومي على المسار الاقتصادي.

ويضيف: «معدلات التضخم تدعم توجه الفيدرالي نحو المزيد من التيسير النقدي، مع التأكيد على أن أي قرار سيستند إلى محدودية البيانات المتاحة بسبب الإغلاق الحكومي»، موضحاً أن خفض الفائدة سيخفض من تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، مما قد يدعم الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي في الربع الرابع، رغم تباطؤ سوق العمل.

ويشير إلى أن القطاعات الحساسة للفائدة كالعقارات والسيارات والتجزئة ستكون الأكثر استفادة من هذا القرار.

كما يلفت صليبي إلى أن ضعف الدولار الأمريكي قد يدعم أسعار السلع والمعادن، وفي مقدمتها الذهب، بينما يتوقع أن تتحرك عوائد السندات طويلة الأجل بوتيرة أبطأ من نظيرتها القصيرة، مما يخلق فرصاً استثمارية متفاوتة بين فئات الأصول.

وتترقب الأسواق أي إشارات من الفيدرالي حول خفض إضافي محتمل في ديسمبر، وهو ما قد يدفع المستثمرين نحو زيادة انكشافهم على الأصول عالية المخاطر في المرحلة المقبلة.

ولا يزال تأثير الإغلاق الحكومي حاضراً، لا سيما مع تأخر صدور بيانات رئيسية، بما يشمل أرقام الوظائف الأسبوعية والشهرية - بما يعيق نهج الفيدرالي المعتمد على البيانات.

خفض يفوق التوقعات

وفي ضوء ذلك الغموض، يعتقد رئيس قسم الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، بأنه «من المرجح أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة بنسبة أكبر مما كان متوقعاً، نظراً لاستمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية لفترة أطول من المنتظر (في ضوء الإغلاق)».

ويضيف لدى حديثه مع «البيان»: «هذه الإشارات التيسيرية تعكس مدى هشاشة الاقتصاد.. الاقتصاد الأمريكي لم يعد يحتمل معدلات الفائدة المرتفعة التي باتت تؤثر سلباً على الأسواق بشكل عام».