مسؤولون: الطلب العالمي على الغاز المسال سيرتفع بدعم إمدادات جديدة تقلص الأسعار

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع التجارة، اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في طريقه للانتعاش مع دخول إمدادات جديدة إلى السوق.

وتوقعوا خلال مؤتمر أسواق الغاز في آسيا أن تدفع هذه الإمدادات الأسعار للانخفاض، ما يزيد اهتمام المشترين الذين تلعب الأسعار دوراً في قرارتهم للشراء.

وقال محمد عارف، رئيس وحدة الغاز الطبيعي المسال لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى يونيبر، إن الطلب سينمو تدريجياً مع انخفاض الأسعار إلى ما دون سبعة أو ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو المستوى المطلوب لتحفيز الطلب.

وتبلغ أسعار الغاز الطبيعي المسال في التعاملات الفورية بآسيا نحو 11.20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال بنجامين كومنينوس، مدير شؤون تنسيق محفظة التجارة لدى شينير، إن أسواقاً مثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا لديها مقومات كبيرة لانتعاش الطلب، مشيراً إلى أن الصين والهند ربما تضاعفان وارداتهما خلال الأعوام العشر المقبلة.

وأضاف أن أوروبا، التي فقد الطلب فيها نحو 80 مليار متر مكعب من الغاز منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، يمكن أن تشهد عودة جزئية لاستخدام الغاز للأغراض الصناعية مع انخفاض الأسعار.

وأشار المسؤولون التنفيذيون أيضاً إلى زيادة السيولة والمرونة والتحسين في سوق الغاز الطبيعي المسال.

وقال سيد بامباوالا، مدير وحدة التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال لدى إكسون موبيل آسيا المحيط الهادي، إن زيادة السيولة من محركات السوق على طول الخط، إذ تستمر أنشطة المشترين والبائعين بغض النظر عن مستويات الأسعار.