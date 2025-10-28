«مايكروسوفت» تستحوذ على 27% من «أوبن إيه آي» بقيمة 135 مليار دولار





أبرمت شركة «مايكروسوفت كورب» و«أوبن إيه آي» اتفاقاً جديداً يرسّخ شراكتهما الممتدة منذ سنوات، بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستحصل «مايكروسوفت» على حصة ملكية تبلغ 27% في «أوبن إيه آي»، تُقدّر قيمتها بنحو 135 مليار دولار، وفقاً لبيان مشترك صدر الثلاثاء.

وأعلنت مايكروسوفت، أنها توصلت إلى اتفاق جديد مع شركة «أوبن إيه آي»، المطوِّرة لتطبيق «شات جي بي تي»، يسمح للأخيرة بإعادة هيكلة نفسها، على أن تمتلك مايكروسوفت حصة تبلغ نحو 135 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من أسهم الشركة.

وقفزت أسهم مايكروسوفت بنحو 4% في تعاملات الثلاثاء عقب الإعلان عن الصفقة، التي من شأنها تمهيد الطريق أمام إدراج «أوبن إيه آي» في البورصة مستقبلاً.

وأوضحت مايكروسوفت أنها أبرمت اتفاقاً موازياً مع «أوبن إيه آي»، يقضي بأن تشتري الأخيرة خدمات حوسبة سحابية من منصة «أزور» التابعة لمايكروسوفت بقيمة 250 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق الجديد، لن تحتفظ مايكروسوفت بعد الآن بحق الرفض الأول لتقديم خدمات الحوسبة لـ«أوبن إيه آي»، وهو البند الذي كان مدرجاً في الاتفاق السابق بين الطرفين.

وكانت الاتفاقية السابقة تمنح مايكروسوفت حقوق الملكية الفكرية لمنتجات ونماذج «أوبن إيه آي» حتى عام 2030، أو حتى تحقق الشركة ما يُعرف بـ«الذكاء الاصطناعي العام» (AGI).

لكن وفق التعديل الجديد، تم تمديد هذه الحقوق حتى عام 2032، وستظل سارية حتى في حال إعلان «أوبن إيه آي» تحقيقها الذكاء الاصطناعي العام، طالما تم التحقق من ذلك من قِبل لجنة مستقلة من الخبراء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه «أوبن إيه آي» إلى تعزيز حوكمتها واستقلالها المالي بعد فترة من التوترات الإدارية، فيما تواصل مايكروسوفت تعميق شراكتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي مع الشركة التي تقف وراء أسرع منتجات التكنولوجيا نمواً في العالم.