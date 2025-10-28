نومورا اليابانية تعلن عن انخفاض صافي أرباحها 6% للربع الثاني

أعلنت نومورا القابضة، أكبر بنك وساطة واستثمار في اليابان، يوم الثلاثاء عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الثاني بنسبة 6%.

سجلت نومورا صافي ربح قدره 92.1 مليار ين (610.82 ملايين دولار) خلال الفترة، مقارنة بأرباح بلغت 98.4 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.

انحسر الأداء القوي لأعمال الجملة في نومورا، حيث تزامنت إيرادات تداول الأسهم القياسية مع زيادة في نشاط إبرام الصفقات وجمع رأس المال بعد تداعيات إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل، مدعومة بانخفاض بنسبة 9% في مبيعات قسم إدارة الثروات في نومورا، والذي شهد انخفاضاً في مبيعات الأسهم بنسبة 9% بسبب عزوف المستثمرين عن التداول، في حين بلغت مؤشرات الأسهم اليابانية مستويات قياسية.

وتؤكد هذه النتائج تعافي أعمال الجملة في شركة نومورا، التي تأثرت أرباحها لسنوات بتقلبات السوق، ولكنها سجلت أرباحاً أكثر ثباتاً في الأرباع الأخيرة.