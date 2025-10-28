«كيه آر 1» البريطانية للعملات المشفرة تستهدف الإدراج في السوق الرئيسية بلندن

أعلنت شركة العملات المشفرة البريطانية (كيه آر 1) KR1، يوم الثلاثاء، أنها تخطط لرفع مستوى إدراج أسهمها في السوق الرئيسية ببورصة لندن، لتعزيز حضورها وتوسيع قاعدة مستثمريها.

تأتي خطوة «كيه آر 1» في وقت اكتسبت فيه شركات بلوكتشين اللامركزية موطئ قدم قوي في النظام المالي العالمي، وأصبحت موضع اهتمام كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين.

وتجري المملكة المتحدة، التي تعد من أسرع أسواق العملات المشفرة نمواً عالمياً، مراجعة للوائحها التنظيمية، وترسيخ مكانتها مركزاً رائداً لهذا القطاع الواعد.

وأعلنت «كيه آر 1»، المدرجة حالياً في بورصة Aquis، أنها ستنشئ أيضاً برنامج طرح أسهم لإصدار أسهم جديدة لتوسيع عملياتها المتعلقة بالرهان، والتي تتضمن التحقق من صحة المعاملات على شبكات بلوكتشين مقابل مكافآت.

ويخضع نقل أسهم الشركة لموافقة هيئة السلوك المالي على نشرة الإصدار، وموافقة المساهمين.