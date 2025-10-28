رئيس «زووم»: الذكاء الاصطناعي سيمكن الناس من أسبوع عمل أقصر

يعتقد إريك يوان، مؤسس شركة زووم ورئيسها التنفيذي، أن الذكاء الاصطناعي سيمكن الناس في نهاية المطاف من العمل لأسابيع أقصر. وفي حديثه خلال مؤتمر تيك كرانش ديسرابت TechCrunch Disrupt 2025، قال يوان إن مساعدي الذكاء الاصطناعي وأدوات مثل التوائم الرقمية قد تحدث تغييراً جذرياً في كيفية إنجاز العمل، ما يجعل أسابيع العمل المكونة من خمسة أيام غير ضرورية في المستقبل القريب.

أوضح أن زووم تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على ميزات مثل توأمها الرقمي - وهو روبوت ذكاء اصطناعي قادر على حضور الاجتماعات وحتى التحدث نيابة عن المستخدمين. وقد استعرض يوان هذه القدرة خلال مكالمة أرباح حديثة مع المستثمرين، مستخدماً روبوته لعرض ما وصفه بالإنجاز الكبير في تكنولوجيا الاتصالات.

خلال المؤتمر، صرح يوان بأن قيادة زووم تكرس وقتاً طويلاً لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتحديد المنتجات المناسبة لطرحها في السوق. وعندما سئل عن تركيزه الاستثماري، أجاب يوان بأنه «الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي»، مؤكداً أهمية هذه التقنية في التخطيط الاستراتيجي للشركة.

كشف أن إمكانات الذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير مجرد بدلاء لمؤتمرات الفيديو. قدم يوان سيناريو يمكن فيه لاثنين من المديرين التنفيذيين إرسال توأميهما الرقميين للتفاوض على عقد عبر تطبيق زووم، ما يسمح للشخصيات الافتراضية بإدارة المناقشات الأولية قبل أن يتدخل البشر.

ناقش يوان أيضاً كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في إدارة المهام اليومية، مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني وتحديد أولوياتها، بما يضمن التركيز على الرسائل الأكثر أهمية فقط. وأضاف: إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز مجموعة أدوات التعاون الأوسع نطاقاً في زووم، بما في ذلك السبورة البيضاء الإلكترونية وخدمات مشاركة المستندات.

قال: إنه لا يزال بحاجة حالياً إلى التركيز يدوياً على جميع هذه المنتجات المختلفة لإنجاز العمل، ولكن في نهاية المطاف سيتولى الذكاء الاصطناعي جزءاً كبيراً من هذا الجهد. وتوقع يوان أن هذا التحول قد يقلل من الحاجة إلى أسابيع العمل التقليدية بدوام كامل، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، قد لا يحتاج الموظفون إلى العمل سوى ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع.