تراجع أرباح بنك "إتش إس بي سي" إلى 7.3 مليارات دولار خلال الربع الثالث

أعلن بنك "إتش إس بي سي" تراجع أرباحه قبل الضرائب بواقع 1.2 مليار دولار لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي الإعلان بعد يوم واحد من إعلان البنك العملاق تخصيص 1.1 مليار دولار عقب صدور حكم قضائي يتعلق بدعوى قضائية طويلة الأمد رفعها مستثمرون خسروا أموالهم في عملية الاحتيال الاستثمارية التي نفذها برنارد مادوف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأوضح البنك البريطاني أن تراجع الأرباح مقارنة بعام 2024 "يعكس زيادة في النفقات التشغيلية" خلال الربع الثالث، والتي شملت مخصصات قانونية بلغت 1.4 مليار دولار، معظمها يتعلق بدعوى مادوف.

كما تراجعت الأرباح بعد الضرائب بواقع 1.2 مليار دولار لتصل إلى 5ر5 مليار دولار خلال الربع الثالث.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي"، جورج الحديري، إن البنك لا يزال "يركز بالكامل على مساعدة عملائنا على التكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة".