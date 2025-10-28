أمازون تعتزم شطب 30 ألف وظيفة

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية أمازون تعتزم شطب ما يصل إلى 30 ألف وظيفة اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الإمبراطورية الأمريكية إلى خفض النفقات وتعديل حجم القوة العاملة لديها بعد التوسع الضخم في التوزيع خلال فترة ازدهار التجارة الإلكترونية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد منذ أوائل 2020.

ويمثل عدد الوظائف المقرر شطبها حوالي 10% من إجمالي عدد العاملين في أمازون ويبلغ حوالي 350 ألف وظيفة، لتصبح أكبر عملية شطب وظائف في الشركة منذ أواخر 2022 عندما شطبت حوالي 27 ألف وظيفة.

وتتزامن عمليات شطب الوظائف مع تزايد عدم الاستقرار في سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت علامات توتر لأشهر عدة، لا سيما بالنسبة للشباب في قطاع التكنولوجيا. في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يخشى الكثيرون من أنه قد يحل محل العمالة البشرية على المدى الطويل. وتتجه الشركات بشكل متزايد نحو الأتمتة كاستراتيجية لخفض التكاليف، ما يزيد القلق بشأن مستقبل الوظائف التقليدية.

يأتي الكشف عن شطب الوظائف في أمازون بعد أيام من إعلانها اعتزامها توظيف 250 ألف عامل بدوام كامل وجزئي وموسمي خلال فترة التسوق الحاسمة بمناسبة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.