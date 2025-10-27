الدولار ينخفض مع انحسار التوتر التجاري بين أمريكا والصين

انخفض الدولار مقابل اليورو واليوان الصيني والدولار الأسترالي اليوم "الاثنين" مع تعزيز التفاؤل إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الرغبة في المخاطرة وقلل الطلب على العملة الأمريكية.

وكانت التحركات الإجمالية في أسواق العملات هادئة نسبيا، إذ انتظر المتعاملون أيضا العديد من اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الاثنين" إن الولايات المتحدة والصين على وشك التوصل إلى اتفاق تجاري. ومن المتوقع أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع في كوريا الجنوبية.

وقال مارك تشاندلر كبير محللي السوق في بانوكبيرن كابيتال ماركتس "تسود السوق حالة من من التفاؤل الحذر"، مشيرا إلى المكاسب القوية التي حققتها أسواق الأسهم العالمية مقابل تراجع أسعار الذهب.

وأضاف "ابتعدت الولايات المتحدة والصين فيما يبدو عن حافة الهاوية. أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات أو أطر عمل للتجارة الخارجية مع بعض دول شرق آسيا".

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.11 بالمئة إلى 98.84، وارتفع اليورو 0.15 بالمئة عند 1.1643 دولار.

ويمكن أن تهيمن حركة البنوك المركزية على اتجاه السوق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك كندا أسعار الفائدة يوم الأربعاء، بينما من المرجح أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

ومع توقع خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس منذ فترة طويلة، ستراقب الأسواق عن كثب أي إشارات تدل على أن البنك المركزي قد يستعد لإنهاء برنامج التشديد الكمي.

وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بفضل تحديد بنك الشعب الصيني لسعر صرف اليوان الرسمي بأعلى من المتوقع. وقبل افتتاح السوق، حدد البنك سعر صرف اليوان الرسمي عند 7.0881 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر 2024 وأعلى من تقديرات رويترز البالغة 7.1146.

وقال كريس تيرنر الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك آي.إن.جي في تقرير إن هذه الخطوة ربما تكون بادرة حسن نية قبيل اجتماع ترامب وشي "الخميس" أو إشارة إلى رغبة الصين في تعزيز الطلب المحلي.

وارتفع اليوان الصيني في الخارج إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر مقابل الدولار عند 7.1015.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.63 بالمئة مقابل العملة الأمريكية عند 0.6554 دولار. وتلقى العملة الأسترالية دعما من تصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية نسبيا من محافظ البنك المركزي.

ويركز المتعاملون أيضا على اجتماع غداً "الثلاثاء" بين ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي، حيث سيناقش الزعيمان القضايا التجارية.

وضعفت العملة اليابانية في الأسابيع القليلة الماضية بسبب المخاوف من أن تاكايتشي ستنفذ المزيد من سياسات التيسير الكمي. واستقر الدولار تقريبا مقابل الين الياباني خلال اليوم عند 0. 152.92 ين. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.20 بالمئة إلى 114750 دولارا.

ويترقب المستثمرون أي مؤشر على موعد إعادة فتح الحكومة الاتحادية الأمريكية، حيث من المتوقع أن يتضرر أكبر اقتصاد في العالم كلما طال أمد الإغلاق. وبالنسبة العملات المشفرة، صعد سعر بتكوين 1.82 بالمئة إلى 115454 دولارا.







