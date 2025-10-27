الذهب يتراجع وسط تفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار الذهب بنسبة اثنين في المئة، اليوم الاثنين، مع انحسار الإقبال على الملاذ الآمن وسط آمال تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية اثنين في المئة إلى 4029.69 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً في 20 أكتوبر، بدعم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بأكثر من خمسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.3% إلى 4042.80 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بدعم من المؤشرات على انفراج في التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على المخاطرة في بداية قوية للأسبوع، والذي ستهيمن عليه مجموعة من اجتماعات البنوك المركزية وأرباح الشركات الكبرى.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «يدعم اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين الأصول عالية المخاطر ويؤثر سلباً على الذهب، ولكن يجب أن نتذكر أيضاً أن خفض الرسوم الجمركية المحتمل سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أكبر لأسعار الفائدة».

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة والصين على وشك «التوصل» لاتفاق تجاري، بعد يوم واحد من وضع كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين، أمس الأحد، إطاراً لاتفاق تجاري كي يتخذ ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينغ، قراراً بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، خلال لقاء مزمع لهما في كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء، وهو تكهن يدعمه تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع يوم الجمعة.

وبخلاف هذا الخفض المتوقع سيترقب المستثمرون أي تصريحات تشير إلى المسار المستقبلي لأسعار الفائدة من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويميل الذهب، وهو أحد الأصول التي لا تدر عائداً، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 47.48 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.8% إلى 1593.43 دولاراً، والبلاديوم 0.8% إلى 1417.58 دولاراً.