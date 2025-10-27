أسعار النفط تتحول للانخفاض بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى إطار عمل لاتفاقية التجارة



انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين بعد أن وضع مسؤولون اقتصاديون أمريكيون وصينيون إطار عمل لاتفاقية التجارة، مما خفف المخاوف من أن الرسوم الجمركية وقيود التصدير بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين توصلوا إلى «إطار عمل جوهري» لاتفاقية تجارية من شأنها تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 100% على السلع الصينية وتحقيق تأجيل لضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية في مناقشات تجارية وشيكة هذا الأسبوع.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً، أو 1.1%، لتصل إلى 65.19 دولاراً للبرميل. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 71 سنتاً، أو حوالي 1.2%، لتصل إلى 60.79 دولاراً أمريكياً.

وصرح توني سيكامور، محلل السوق في شركة آي جي، بأن إطار العمل الخاص باتفاقية التجارة يُخفف المخاوف من أن روسيا قد تُعوّض عن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي تستهدف روسنفت ولوك أويل، من خلال تقديم خصومات أكبر واستخدام أساطيل النفط غير الرسمية لجذب المشترين.

وصرح يانغ آن، محلل شركة هايتونغ للأوراق المالية: «مع ذلك، إذا كانت العقوبات على قطاع الطاقة الروسي أقل فعالية من المتوقع، فقد تعود ضغوط فائض المعروض إلى السوق».

وفي الوقت نفسه، قال وزير النفط حيان عبدالغني في مؤتمر نفطي يوم الاثنين إن العراق، أكبر مُنتج مُفرط في منظمة أوبك، يُجري مفاوضات بشأن حجم حصته في حدود طاقته الإنتاجية المتاحة البالغة 5.5 ملايين برميل يومياً.

وكانت المنظمة، التي تُنتج حوالي نصف نفط العالم، قد غيّرت مسارها هذا العام لاستعادة حصتها السوقية، وأسهمت جزئياً في الحفاظ على استقرار أسعار النفط. في الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.9% و7.7% على التوالي، على خلفية العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا.

وقال جون إيفانز، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس: «لسنا متأكدين من أن مخاطر العقوبات الروسية قد رصدت. التحركات التي شهدناها في أواخر الأسبوع الماضي جاءت بالتأكيد رد فعل على التغيير المفاجئ في موقف الإدارة الأمريكية (بشأن روسيا)، وكيف أن السوق كان على الأرجح متأثراً بالهبوط بشكل مفرط».