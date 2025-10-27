البتكوين بـ 242 ألف دولار.. خطة صادمة لتقليص 38 تريليوناً ديون أمريكية

تدرس إدارة ترامب خطة جذرية لتحويل جزء من احتياطيات الذهب الأمريكية إلى البيتكوين، في خطوة تهدف إلى إنشاء احتياطي رقمي استراتيجي وتقليص الدين الوطني، الذي وصل إلى مستويات قياسية بلغت 38 تريليون دولار.

وقالت السيناتورة سينثيا لوميس، من ولاية وايومينغ، إن الفكرة تقوم على بيع أو إعادة تقييم شهادات الذهب الأمريكية لتمويل شراء البيتكوين، وهو ما قد يساهم في "خفض الدين الوطني إلى النصف خلال 20 عاماً".

وأوضحت أن هذه الخطوة تتيح بناء احتياطي استراتيجي دون الحاجة إلى الاقتراض الإضافي، مستفيدة من العوائد المحتملة الكبيرة للبيتكوين كوسيلة للحفاظ على القيمة، وفقا لموقع benzinga.

تستند هذه الفكرة إلى دراسات أجراها مايكل سايلور، مؤسس Strategy Inc، والاقتصادي آرثر لافر، اللذان يؤكدان أن الاستحواذ على نحو 5% من إجمالي البيتكوين العالمي، أي نحو مليون عملة، يمكن أن يحقق عوائد طويلة الأجل أعلى بكثير من الاحتفاظ بالذهب الراكد.

وتشير النماذج إلى أن تدوير 5% من رأس المال من الذهب إلى البيتكوين قد يرفع سعر العملة الرقمية الواحدة إلى نحو 242,000 دولار.

ويقدر المحللون أن الاحتياطي الأمريكي من الذهب، البالغ 261.5 مليون أونصة، يمكن أن يجني نحو 1.3 تريليون دولار عند سعر 5,000 دولار للأونصة، مع احتمالية ارتفاع القيمة بشكل كبير إذا ارتفع البيتكوين إلى مستويات ستة أرقام كما هو متوقع.

وتأتي هذه المقترحات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الدين الوطني. فقد أضافت وزارة الخزانة نحو تريليون دولار إلى الدين خلال شهور بسيطة فقط، بينما تقلص العجز السنوي بحوالي 350 مليار دولار هذا العام، بحسب البيت الأبيض. ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الإدارة كوش ديساي أن الإصلاحات العميقة والتغيير الهيكلي ضروريان للحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

ورغم الجاذبية النظرية للفكرة، يحذر خبراء الاقتصاد من المخاطر المحتملة. فبيع كميات كبيرة من الذهب الأمريكي قد يضغط على الأسعار العالمية ويضعف مصداقية الاحتياطيات، في حين أن مشتريات البيتكوين الضخمة قد تؤدي إلى تقلبات حادة في السوق، مما يهدد استقرار الأسعار. كما أن استبدال أصل احتياطي ثابت بأصل متقلب قد يزيد من تكاليف الاقتراض ويقلل ثقة المستثمرين في السوق الأمريكية.

وتؤكد لوميس أن عدم التحرك قد يكون أكثر خطورة، مشيرة إلى أن الاستثمار في أصل له عوائد محتملة عالية مثل البيتكوين قد يكون فرصة لاستعادة السيطرة المالية. حتى الآن، تبقى خطة ترامب في مرحلة الاقتراحات، ويترقب المراقبون رد فعل الأسواق والسياسيين لمعرفة ما إذا كانت ستتحول إلى سياسة فعلية أم تبقى مجرد نقاش نظري.