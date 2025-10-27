عوائد سندات منطقة اليورو تلامس أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تنامي الإقبال على المخاطرة

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الاثنين، حيث أدى تباطؤ واضح في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ابتعاد المستثمرين عن أسواق الملاذ الآمن والتوجه نحو أصول مثل الأسهم والعملات المشفرة.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 2.643%، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ 14 أكتوبر. وارتفعت العوائد لأربعة أيام متتالية، وهي أطول فترة منذ أوائل سبتمبر، مع تزايد ثقة المستثمرين في أن الحكومتين الأمريكية والصينية ستسويان خلافاتهما التجارية، ومع إظهار الأرباح الفصلية أداءً قويًا للشركات. أظهر تأخر صدور بيانات أسعار المستهلك الأمريكية يوم الجمعة ارتفاع التضخم بأقل من المتوقع في سبتمبر، مما يُبقي على التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، ولكنه يُشجع المتفائلين في سوق الأسهم على احتواء ضغوط الأسعار.

يشهد هذا الأسبوع سلسلة من قرارات السياسة النقدية، إلى جانب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك قرارات من البنوك المركزية في اليابان وكندا والبنك المركزي الأوروبي.

يُرجّح على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير. تُظهر الأسواق أن المتداولين لا يتوقعون أي تغييرات أخرى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل، على الرغم من أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أعربوا عن حذرهم من تراكم المخاطر في الأسواق المالية، حيث تحوم الأسهم والذهب والعملات المشفرة حول مستويات قياسية مرتفعة أو قريبة منها.

وقال جيم ريد، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك، في مذكرة: "يعتقد اقتصاديونا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد ستصف السياسة مرة أخرى بأنها "في وضع جيد"، وسيراقبون ما إذا كانت ستحافظ على نبرتها المتشددة التي انتهجتها في يوليو وسبتمبر". استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين عند أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1.984%، بعد أن سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع يومي لها منذ يوليو. جاء ذلك بعد أن أظهرت استطلاعات نشاط الأعمال انتعاشًا في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر، بينما شهد القطاع الخاص الألماني أكبر ارتفاع في النشاط منذ أكثر من عامين.

في الوقت نفسه، استقرت عوائد السندات الفرنسية تقريبًا خلال اليوم، عند 3.45% لسندات العشر سنوات، بعد أن أبقت وكالة موديز يوم الجمعة على تصنيفها للديون الفرنسية دون تغيير، لكنها عدّلت توقعاتها من "مستقرة" إلى "سلبية".

وفيما يتعلق بمعروض السندات الحكومية الجديدة، ستطرح ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا ديونًا جديدة في مزاد هذا الأسبوع. ويقدر بنك كومرتس أن يبلغ المعروض حوالي 25 مليار يورو (29.16 مليار دولار)، ارتفاعًا من حوالي 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي، مما قد يرفع العائدات.