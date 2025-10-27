«إتش إس بي سي» تخصص 1.1 مليار دولار تعويضات بعد حكم في قضية مادوف

قالت مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة يوم الاثنين إنها ستعترف بمخصص قدره 1.1 مليار دولار في نتائج الربع الثالث بعد حكم محكمة لوكسمبورغ في دعوى قضائية طويلة الأمد مرتبطة باحتيال برنارد مادوف الاستثماري. تورط إتش إس بي سي في فضيحة مادوف من خلال دوره كمقدم خدمة للعديد من الصناديق التي استثمرت مع شركة برنارد إل مادوف للاستثمار للأوراق المالية. رفعت شركة هيرالد فند إس بي سي دعوى قضائية ضد وحدة إتش إس بي سي في لوكسمبورغ في عام 2009 سعياً لاسترداد الأصول التي قالت إنها فقدت في الاحتيال. رفضت محكمة النقض في لوكسمبورغ في 24 أكتوبر استئنافاً من مجموعة إتش إس بي سي لخدمات الأوراق المالية في لوكسمبورغ (إتش إس إس إل) بشأن استرداد الأوراق المالية التي طالبت بها شركة هيرالد فند إس بي سي، لكنها قبلت استئنافها بشأن مطالبة منفصلة باسترداد نقدي، حسبما ذكر البنك. ستسعى إتش إس إس إل الآن إلى استئناف ثانٍ أمام محكمة الاستئناف في لوكسمبورغ. وفي حالة عدم نجاحه، قال البنك إنه سيطعن في المبلغ الذي يتعين دفعه في إجراءات لاحقة. أضافت مجموعة «إتش إس بي سي» أنه سيدرج هذا المخصص في نتائج الربع الثالث، مقدراً تأثيره بحوالي 15 نقطة أساس على نسبة رأس ماله من الفئة الأولى للأسهم العادية (CET1).

وأضاف المقرض أن هذا البند سيتم التعامل معه باعتباره «بنداً مهماً جديراً بالملاحظة» ولن يؤثر على عائد العام بأكمله على حقوق الملكية الملموسة باستثناء العناصر الجديرة بالملاحظة أو توزيع أرباحه.

وأشارت «إتش إس بي سي» إلى أنه بالنظر إلى الاستئناف المعلق والتعقيدات المحيطة بحساب مبلغ التعويض، فإن التأثير المالي النهائي قد يختلف بشكل كبير عن التقدير الحالي.