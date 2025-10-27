على ارتفاع 30 ألف قدم.. ما سر رش المبيدات داخل الطائرات؟

تشترط بعض الدول رش الرحلات الجوية بالمبيدات الحشرية لقتل مسببات الأمراض الضارة التي تنقلها الحشرات، مثل زيكا والملاريا وحمى الضنك.

يتم رش بعض الطائرات ومسحها قبل صعود الركاب - وذلك لقتل الحشرات لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع - بينما يتم تطهير البعض الآخر أثناء الرحلة.

يسير الطاقم (الذي سيقترح عليك على الأقل تغطية عينيك) على طول الممر ويرش المبيد في الهواء، وهو ما يجب أن يكون بالتأكيد أحد أكثر المتطلبات غير العادية لكونك مضيف طيران وفق موقع أيلاند.

لكل دولة قواعدها الخاصة، لكن دولًا مثل الإكوادور والهند وسيشل وزيمبابوي تشترط رشّ مبيد حشري رذاذي على جميع الرحلات القادمة أثناء وجود الركاب على متنها، تسمح أستراليا ونيوزيلندا وجامايكا وتشيلي ودول أخرى بتطهير الرحلات قبل صعود الركاب إلى الطائرة.

في المقابل، تُقيّم دول أخرى الحاجة إلى المبيدات الحشرية على أساس كل حالة على حدة، مثل الرحلات المتجهة إلى تايلاند من مناطق تنتشر فيها الحمى الصفراء، أو الرحلات المتجهة إلى مصر من دول تعاني من فيروس زيكا.

ما هي مكونات مبيدات الحشرات المستخدمة في الطائرات؟

استُخدمت المبيدات الحشرية على متن طائرات الخطوط الجوية منذ أربعينيات القرن الماضي لأغراض "التطهير"، والتي تصفها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنها "عملية استخدام المبيدات لقتل الحشرات".

المادة الكيميائية الأكثر شيوعاً في هذه المبيدات هي البيرميثرين، الذي يقضي على البعوض والقراد والعث - وجميعها ناقلات لمسببات الأمراض.

صرّح الدكتور مايكل بوليكاسترو، عالم السموم والطبيب المقيم في سينسيناتي، لصحيفة " يو إس إيه توداي " بأن هدف البيرميثرين "هو تعطيل الجهاز العصبي للحشرات وتجنيب البشر نفس مستوى التأثير".

ومع ذلك، أضاف بوليكاسترو أن "هناك عدداً محدوداً من الدراسات التي تتناول التعرض طويل الأمد بتركيزات منخفضة لطاقم الرحلات الجوية، أي الطيارين ومضيفي الطيران".

عادةً ما تكون مبيدات حشرات الطائرات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، لكنها تحتوي على مزيج من المواد الدافعة والمذيبات والمواد الخافضة للتوتر السطحي والمعززات. لذا، بينما يستطيع البشر تجنب آثارها السلبية، تُشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول آثار التعرض طويل الأمد لهذه الخلطات.

من المُتفق عليه أن هذه المبيدات قد تُسبب تهيجاً للرضع، والحوامل، وكبار السن، ومرضى الربو، وغيرهم ممن يعانون من مشاكل صحية كامنة.

وهذا أحد أسباب حظر وكالة حماية البيئة استخدامها على متن الطائرات التجارية‘ بالإضافة إلى قيام بعض أنواع الحشرات بمقاومة هذه المبيدات، مما يُعزز الحاجة إلى استكشاف طرق بديلة لإبادة الحشرات.

أبلغ طاقم الطائرة

غالباً لا تتضمن نصائح السفر مواجهة رش المبيدات الحشرية في رحلات الطيران الطويلة، ولكن هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها، مثل استشارة طبيبك، من الحكمة عادةً زيارة عيادة طبية قبل السفر إلى الخارج ، ولكن هذا ينطبق بشكل خاص إذا كنت تعاني من حالة صحية قد تتفاقم عند التعرض لبعض المبيدات.

إذا أبلغت طاقم الطائرة بقلقك من رش المبيدات، فقد يختارون عدم رش المبيد بالكامل أو السماح لك بالوقوف في مكان ما على متن الطائرة يحد من تعرضك للمواد الكيميائية.

تُمارس نقابات طواقم الطائرات ضغوطاً ضد استخدام المبيدات الحشرية على متن الطائرات، مُطالبةً باستخدام الطرق الميكانيكية بدلًا منها.

في الوقت نفسه، تُشكك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وهيئات أخرى في استخدام هذه المواد الكيميائية، نظراً لمحدودية الأبحاث المُجراة. لذا، قد تُصبح هذه البخاخات الضارة، في مرحلة ما من المستقبل، مجرد ذكرى من صفحات تاريخ الطيران.