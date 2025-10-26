إيلون ماسك: العمل سيصبح اختيارياً بفضل الذكاء الاصطناعي

يعتقد الملياردير إيلون ماسك أن تتحكم الروبوتات والذكاء الاصطناعي مستقبلاً في الوظائف الروتينية والتقليدية، بحيث يصبح العمل للبشر خيارا وليس ضرورة، في هذا العالم الجديد، يمكن للأفراد أن يكرّسوا وقتهم للإبداع، تطوير مهاراتهم، وممارسة الهوايات، بعيدا عن روتين الوظائف اليومية.

وفقا لماسك، هذه الثورة التكنولوجية قد تمنح الجميع حرية اقتصادية غير مسبوقة، مع إمكانية تحقيق دخل مرتفع يتيح للناس العيش الكريم دون الاعتماد على الوظائف التقليدية، وبالتالي إعادة تعريف معنى العمل والحياة اليومية.

صاحب الرؤية التقنية لشركتي تسلا وسبيس إكس لم يتوقف عن التعبير عن دعمه لمستقبل الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه عن مخاوفه من تأثيره على القوى العاملة.

وفقًا لماسك، فإن الأتمتة ستؤدي إلى إلغاء الوظائف الروتينية والمتكررة، لكن هذا لا يعني بالضرورة كارثة اقتصادية؛ بل يُمكن أن يمنح البشر حرية أكبر لاستكشاف اهتماماتهم الشخصية.

في تعليق له على منصة " X" أشار ماسك إلى تقارير حول شركة أمازون التي قد تستبدل 160 ألف عامل بالذكاء الاصطناعي والروبوتات بحلول عام 2027.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل جميع الوظائف الروتينية تقريبا، لكنه يتيح أيضا للبشر الانخراط في أنشطة أكثر جدوى، مثل زراعة الخضروات في المنزل، أو ممارسة الفن، أو التعلم المستمر، أو العمل التطوعي، أو الابتكار المجتمعي.

وشبّه ماسك العمل بالاختيار بين شراء الخضراوات من المتجر أو زراعتها في المنزل؛ في المستقبل، يمكن للناس اختيار العمل أو تركه دون التأثير على جودة حياتهم.

يستند هذا التصور إلى مفهوم الحرية الاقتصادية التي تمنحها الأتمتة. يتصور ماسك مجتمعا يتمتع بدخل مرتفع شامل، ليس مجرد دخل أساسي محدود، بل مستوى ثروة يُتيح لكل فرد العيش الكريم دون الاعتماد على الوظائف التقليدية.

هذا التحول سيُعيد تعريف معنى العمل والهياكل الاجتماعية، حيث تحل أنشطة مثل البستنة، الفن، والتطوع مكان العمل الإلزامي، مما يخلق حياة أكثر معنى ورضا.

مع ذلك، تواجه هذه الرؤية تحديات حقيقية مثل إعادة هيكلة النظم الاقتصادية والضرائب وتوزيع الثروة.

وأيضاً التعامل مع التأثير النفسي والاجتماعي لإلغاء العمل التقليدي، إذ يستمد كثير من الناس معنى من وظائفهم، بالإضافة إلى ضمان التوازن بين الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والإبداع البشري والحوكمة الأخلاقية.

رغم هذه العقبات، يظل تصور ماسك بمثابة رؤية مستقبلية طويلة المدى تُعيد التفكير في العلاقة بين البشر والعمل، وتفتح الباب أمام مجتمع يُدار بالتكنولوجيا ويتيح الحرية والابتكار والرفاهية الشاملة.