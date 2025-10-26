تواصل المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا لليوم الثاني

وصل كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشن قانغ ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ اليوم الأحد إلى مقر عقد محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في كوالالمبور في اليوم الثاني من المحادثات.

ويجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في العاصمة الماليزية على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ويعكف المفاوضون على تهدئة الحرب التجارية قبل الاجتماع المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين أمس السبت إن اليوم الأول من المحادثات كان "بناء للغاية".

ومن شأن التوصل إلى نتيجة إيجابية للمحادثات أن يزيل العقبات التي تعترض طريق اجتماع ترامب وشي المرتقب في كوريا الجنوبية.

وأعلن البيت الأبيض رسميا عن الاجتماع، لكن بكين لم تؤكد بعد أن الزعيمين سيلتقيان.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم الأحد لحضور قمة آسيان، وذلك في إطار جولة تستمر خمسة أيام في آسيا.