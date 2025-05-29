أسهم أوروبا تصعد بعد حكم قضائي أمريكي ضد رسوم ترامب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد أن أنعش قرار صدر عن محكمة تجارية أمريكية بمنع تطبيق الرسوم الجمركية التي سبق أن اقترحها الرئيس دونالد ترامب شهية الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، وصعدت كذلك مؤشرات بورصات دول المنطقة. وزاد المؤشر داكس 40 الألماني 0.5 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى قياسي.

وقضت محكمة التجارة الدولية بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض الرسوم الجمركية الشاملة في الثاني من أبريل على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وفي وول ستريت، ارتفعت العقود الآجلة بأكثر من 1.5 بالمئة بعد أن قدم قرار المحكمة بعض الارتياح من حالة الضبابية التجارية المستمرة.

وتحسنت المعنويات بشكل عام بعد أن أعلنت شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في معاملات ما بعد ساعات التداول أمس الأربعاء أن مبيعاتها الفصلية تجاوزت التوقعات.

وارتفعت الأسهم الأوروبية المنكشفة على الذكاء الاصطناعي مثل إيه.إس.إم.إل وشنايدر إلكتريك وارتفع كل منهما بنحو ثلاثة بالمئة، في حين ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الفرعي 1.7 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية، سريعة التأثر بضغوط الرسوم الجمركية، في المعاملات المبكرة. وزاد سهم ستيلانتيس 2.5 بالمئة، وارتفع سهم بورشه واحدا بالمئة في حين صعد سهم فولكسفاجن 1.2 بالمئة.

وأقبل المستثمرون أيضا على أسهم السلع الفاخرة، وارتفعت أسهم كيرينج وكريستيان ديور وبيربري بنسب تراوحت بين ثلاثة و3.6 بالمئة.