المؤشر نيكاي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين

أنهى المؤشر نيكاي تعاملات اليوم الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد أن منعت محكمة أمريكية دخول الرسوم الجمركية التي سبق أن أعلنها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، كما تلقى المؤشر دعما من ضعف الين وارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وصعد المؤشر نيكاي 1.88 بالمئة إلى 38432.98، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 13 مايو أيار.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.53 بالمئة إلى 2812.02 نقطة.

وأوقفت محكمة تجارية أمريكية أمس الأربعاء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال كينتارو هاياشي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية "كانت الأخبار إيجابية لأن خطط ترامب للرسوم الجمركية تمثل رياحا معاكسة للتوقعات الاقتصادية للشركات والاقتصاد".

وأضاف "تراجع الين على خلفية تلك الأخبار، مما أدى إلى ارتفاع قطاع السيارات".

وصعد الدولار بعد قرار المحكمة، مما دفع الين إلى الانخفاض إلى 146.26 مقابل الدولار. ويعزز ضعف الين من قيمة الإيرادات التي تحققها الشركات في الخارج.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن تجاوزت شركة إنفيديا توقعات المبيعات الفصلية، بينما قفز سهم أدفانتست 5.35 بالمئة وكسب طوكيو إلكترون 4.25 بالمئة.

وزاد سهم شركة فوجيكورا لصناعة الكابلات، وهو مقياس لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، 5.54 بالمئة. وارتفع قطاع المعادن غير الحديدية 5.8 بالمئة، مما جعله الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وارتفع سهم تويوتا موتور أربعة بالمئة تقريبا، مما ساعد على دفع قطاع السيارات وقطع غيار السيارات 3.39 بالمئة.

وقفز سهما هينو موتورز ونيسان موتور بنحو ستة بالمئة لكل منهما.