نمو إنتاج ومبيعات تويوتا عالمياً للشهر الرابع على التوالي

أعلنت تويوتا اليوم الخميس أن إنتاجها ومبيعاتها عالميا ارتفع في أبريل للشهر الرابع على التوالي بدعم قوة الطلب على السيارات الهجينة والإقبال الكبير على الشراء في الولايات المتحدة لاستباق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات.

وارتفعت مبيعات أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم في أبريل 10 بالمئة على أساس سنوي إلى 876864 سيارة، مع ارتفاع المبيعات في الولايات المتحدة بنفس النسبة تقريبا بدعم الطلب القوي.

وشكلت مبيعات السيارات الهجينة نحو 44 بالمئة من إجمالي مبيعات تويوتا عالميا في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

في أبريل، ارتفع إنتاج الشركة اليابانية من السيارات في العالم ثمانية بالمئة على أساس سنوي إلى 814787 سيارة، مدعوما بارتفاع الإنتاج في اليابان وأسواق في الأمريكتين والصين.

وتشمل أرقام الإنتاج والمبيعات علامتها الفاخرة لكزس.