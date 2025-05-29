تراجع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم

تراجع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 1907ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 13 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 1894ر7 يوان، بعد انخفاضه أمس بمقدار 18 بيب أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.